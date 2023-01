Doppio appuntamento con lo spettacolo “Il Parto della Montagna”: giovedì 19 gennaio a Serdiana nella Comunità La Collina e sabato 21 presso la Comunità Dianova di Ortacesus. Sul palcoscenico allievi attori in regime di libertà limitata; in sala giovani spettatori che scontano la pena in comunità di recupero

Ostinati e contrari, da almeno 40 anni. La compagnia cagliaritana Cada Die Teatro prosegue con due dei suoi fondatori (Alessandro Mascia e Pierpaolo Piludu) nel percorso che vede protagonisti gli allievi attori in regime di libertà limitata (attività che si inserisce nell’ambito del progetto finanziato dalla Fondazione di Sardegna “Teatro oltre le sbarre“).

Questa volta lo fa riunendo attori e spettatori che hanno in comune particolari esperienze di vita: un percorso accidentato, un’esistenza complicata. Qualche “inciampo” di troppo che li ha condotti ai margini della vita sociale e condannati a pagare il prezzo dei propri errori.

La scelta di portare lo spettacolo all’interno delle comunità di recupero ha una ratio: «Non è un caso se qui si registrano recidive notevolmente più basse, intorno al 4-5%, contro il 70% di chi invece sconta la pena in carcere. La nostra scommessa è far sì che il teatro diventi uno strumento di emancipazione per uomini e donne che, al di là delle scelte fatte in passato, sono alla ricerca di un’opportunità di rinascita» spiega Piludu.

«I numeri sono spaventosi – gli fa eco Mascia – solo nel 2022 ci sono stati più di 80 suicidi nelle carceri italiane. Secondo le ultime stime il 50% dei detenuti soffre di problemi psichiatrici. Non solo, esiste un grave problema di sovraffollamento che neanche rispetta la “territorialità della pena” dal momento che in Sardegna solo il 49% dei detenuti è sardo».

Lo spettacolo “Il parto della montagna”

In scena: Antonio Karim Capuano, Alberto Costa, Riccarda Curreli, Rosalba Fadda, Cristian Giannetti, Elisa Lai, Alfredo Mosca, Carlo Onnis, Marina Pira, Fabrizio Saddi, Sandro Gambicchia corso diretto da: Alessandro Mascia e Pierpaolo Piludu

