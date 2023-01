Borghi autentici d’Italia, riscoprire le radici da Siddi

AL VIA LA COSTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA 2023 ANNO DEL

TURISMO DI RITORNO, BORGHI AUTENTICI D’ITALIA: “RISCOPRIAMO LA BELLEZZA DELLE RADICI”

Sabato 14 Gennaio 2023, presso l’aula consiliare del Borgo Autentico di Siddi (SU) si terrà

l’assemblea costituente del Comitato Regionale Sardegna dell’iniziativa Ritorno in Italia

2023-2028. L’incontro è parte della programmazione del progetto 2023 Anno del Turismo

di Ritorno, primo anno del programma quinquennale Ritorno in Italia 2023-2028, al quale

hanno già aderito oltre 25 comuni della Sardegna.

Uno step importante nel percorso avviato da Rete Destinazione Sud e che l’Associazione Borghi Autentici d’Italia, con i suoi oltre 270 comuni disseminati su tutto il territorio nazionale, vuole sostenere con forza per riallacciare i legami con la terra d’origine dalla quale moltissimi connazionali sono partiti e creare i presupposti per rilanciare nuove forme di turismo.

L’iniziativa “2023 Anno del Turismo di Ritorno. Alla Scoperta delle Origini” rivolta ai nostri

connazionali residenti all’estero e agli oltre 70 milioni di connazionali di 2ª, 3ª e 4ª

generazione che vivono all’estero, punta a rilanciare l’immagine dell’Italia e di promuovere

il Paese attraendo turismo e investimenti, favorendo l’export, gli incontri commerciali e

creando collaborazioni stabili con i nostri connazionali.

Per il 2023, l’obiettivo primario è creare la Community Mondiale degli Italiani del Mondo e dare vita a un Expo internazionale dell’italianità. Un evento diffuso in tutti i territori della Penisola, dove ogni Regione e ogni Comune, in sinergia con le imprese, potrà esporre le proprie eccellenze culturali, produttive, enogastronomiche e turistiche.

Per supportare questo ambizioso progetto quinquennale, nato su input della Rete

Destinazione Sud e del suo Presidente Michelangelo Lurgi, è stato costituito un Comitato

Promotore Nazionale, del quale fanno parte, ad oggi, oltre 650 Comuni in rappresentanza

di tutte le regioni Italiane, al comitato hanno aderito inoltre province, fondazioni,

associazioni nazionali, reti d’impresa, GAL, Comunità Montane, Aziende pubbliche di

sviluppo regionale, Consorzi, Proloco, federazioni, la stampa, le Fondazioni ITS, network,

centri universitari, centri di formazione, accademie, fondazioni degli emigranti, oltre alle

associazioni degli italiani nel mondo di Argentina, Australia, Brasile, Canada, Stati Uniti,

Uruguay. Le entità direttamente e indirettamente coinvolte in Italia e all’estero sono già

ben oltre 10.000.

“Il Turismo di Ritorno può rappresentare una grande opportunità per i nostri Borghi – ha

affermato la Presidente dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia, Rosanna Mazzia –

Riconnettere territori e comunità, ricongiungere le persone con le proprie origini, riscoprire

la bellezza delle radici, sono gli obiettivi primari che, insieme alle tante importanti

associazioni che hanno aderito all’iniziativa, vogliamo raggiungere.

Siamo felici di essere partner di questo progetto, che punta a ricucire legami e a costruire ponti tra comunità lontane ma da sempre unite. Il 2023 ci darà l’opportunità di lavorare in sinergia con grandi realtà nazionali e internazionali per provare a connettere, non solo virtualmente, questo immenso patrimonio umano alla loro terra d’origine e scrivere, riscoprendo il passato, nuove pagine di futuro per i nostri Borghi”.