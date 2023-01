Boom di turisti sulla neve di Sardegna, ma mancano gli impianti

Boom di turisti in Sardegna. Una cosa normale, se si pensa al periodo estivo, dove il mare la fa da padrone

Stavolta però stiamo parlando di quello invernale, legato alla neve. A Fonni e dintorni, in questi giorni le nevicate sono state copiose.

Questa condizione ha attirato turisti, in arrivo da ogni angolo dell’isola.

Giunti sul posto però, gli stessi hanno trovato una sorpresa.

Nel mentre ristoranti, alberghi e B&B stanno lavorando benissimo. Hanno praticamente raggiunto il sold out.

Tante le proposte offerte dal turismo montano, in grado di accontentare adulti e bambini. Si va dalle escursioni guidate sulla neve, alle cespolate, fino ai percorsi enogastroniomici.

Non si possono utilizzare gli impianti di risalita e anche la seggiovia non è stata collaudata.

Inoltre per metterla in funzione, servirebbero 7-8 persone. Ciò comporterebbe la spesa di alcune centinaia di migliaia di euro. Sarebbe necessario infatti mettere in conto l’utilizzo di energia per far funzionare l’impianto e buste paga, costi fissi al di là del ritorno economico.

L’idea del sindaco di Fonni è quella di fare un bando pubblico, per dare in gestione l’impianto.

In attesa delle solite lungaggini burocratiche, il sindaco di Fonni ha concluso.

“Il turismo montano invernale offre tantissime opportunità oltre allo sci. In attesa che possa entrare in funzione la seggiovia, cerchiamo di sfruttarle tutte come del resto stanno già facendo i visitatori in questi giorni”.