BEN 11 BORSE PER LO SPORT: SI CHIUDE CON QUESTO LUSINGHIERO RISULTATO LA PRIMA EDIZIONE DEL PROGETTO “DATECI TEMPO”, A FAVORE DEGLI ATLETI PARALIMPICI

È stato tracciato un bilancio davvero lusinghiero per la prima edizione 2022 del Progetto “DATECI TEMPO”, ideato ed organizzato da Sea Scout, che ha previsto la creazione di borse per lo sport da destinare ad atleti con disabilità intellettiva e che è culminata con l’evento di presentazione del Calendario 2023 e della mostra fotografica lo scorso 8 dicembre 2022 presso il Teatro San Martino.

Grazie all’impegno di diverse aziende sponsor e di tutti i benefattori e sostenitori del progetto, i fondi raccolti permetteranno nell’immediato di garantire l’erogazione di ben 11 borse per lo sport, nel dettaglio:

✓ Garantire a tre nuovi atleti di unirsi al gruppo che pratica fitness presso una palestra di Oristano;

✓ Raddoppiare il numero di ore mensili di un atleta che necessita di un personal (coach in rapporto 1 a 1);

✓ Permettere a due nuovi atleti di partecipare alla Maratona di Roma 2023, contribuendo alle spese di viaggio;

✓ Consentire a ben 5 atlete di praticare più ore di attività sportiva e più discipline.

Il gruppo Sea Scout, si auspica che il progetto “Dateci tempo”, negli anni successivi, possa beneficiare di sempre maggiori risorse e contano, allo stesso tempo, di potergli assicurare una replicabilità futura.