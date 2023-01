“Come al solito Pierfrancesco Majorino dice sempre cose che sono rigorosamente infondate e false. Il progetto non è minimamente bloccato dal governo, anzi sta andando avanti”. Lo ha affermato il presidente di Regione Lombardia e ricandidato per il centrodestra Attilio Fontana a margine della conferenza stampa per la presentazione dell’accordo elettorale ‘Democrazia e Sussidiarietà commentando le parole del candidato del centrosinistra alle prossime regionali.

xa1/pc/gtr