Asl Ogliastra: un 2022 da record per il Centro trasfusionale

Nel 2022 sono state raccolte 353 sacche di sangue in più rispetto all’anno precedente

Centro trasfusionale dell’Asl Ogliastra: 2022 da record

Il 2022 è stato un anno da record per il Centro trasfusionale dell’Asl Ogliastra. Durante lo scorso anno sono state raccolte ben 2464 sacche di sangue, contro le 2111 del 2021. Un incremento di 353 donazioni che in termini percentuali vale un + 17%.

Per trovare numeri simili bisogna tornare indietro nel tempo, precisamente al 2015. Un risultato che conferma l’Ogliastra come territorio totalmente autosufficiente per quanto riguarda il fabbisogno interno di sangue, oltre ad affermarsi ancora una volta come realtà “solidale”, dato che in tanti casi offre il proprio sangue ad altre zone dell’Isola.

Un piccolo grande miracolo, possibile grazie alla sensibilità della popolazione ogliastrina e all’instancabile lavoro del Centro trasfusionale dell’Asl Ogliastra, sempre attivissimo sul territorio per organizzare nuove iniziative di sensibilizzazione per la raccolta del sangue.

«Siamo davvero soddisfatti per questo risultato. È il frutto dei grandi sforzi che abbiamo fatto negli ultimi tempi» commenta Giusy Cabiddu, direttrice del Centro trasfusionale dell’Asl.

Un ruolo fondamentale lo hanno avuto le numerose iniziative che il Centro trasfusionale ha messo in atto negli scorsi mesi per sensibilizzare i cittadini e aumentare la raccolta: «Non c’è dubbio – spiega Cabiddu – che la campagne nelle scuole abbiano inciso molto. Grazie alla raccolta che abbiamo realizzato con “Una goccia per l’Ogliastra” siamo cresciuti tanto e soprattutto siamo riusciti a convincere i giovani sull’importanza di donare. Sono loro il nostro futuro».

Da sottolineare anche altre iniziative. Si pensi ad esempio a quella svolta in collaborazione con la Polizia di Stato di Tortolì, resasi disponibile per due giornate di donazioni.

Nondimeno la raccolta di sangue nelle spiagge ogliastrine durante i mesi estivi: «Siamo stati a Barisardo e Museddu. Abbiamo avuto un’ottima risposta da parte dei turisti. Ci sono tanti donatori abituali tra i vacanzieri e abbiamo pensato di portare l’autoemoteca al mare per agevolarli. Entrambe queste iniziative saranno replicate anche quest’anno» ha sottolineato Cabiddu.

Grande risultato merito di tutti

Gli ottimi numeri del 2022 mantengono l’Ogliastra in una situazione invidiabile dal punto di vista dell’autosufficienza per quanto riguarda il fabbisogno di sangue. Non solo la Asl Ogliastra riesce a coprire le necessità del territorio, ma può permettersi anche di aiutare altre zone della Sardegna. «Nonostante la richiesta di sangue interna sia aumentata per via dell’incremento delle attività di Ortopedia , Chirurgia e Medicina – sottolinea Cabiddu – lo scorso anno abbiamo dato una mano ad altre zone della Sardegna che avevano bisogno, come Cagliari, Sassari e Nuoro».

Fondamentale la grande prova di solidarietà mostrata dagli ogliastrini. Da nord a sud, tutti i comuni hanno mostrato una spiccata sensibilità sul tema della donazione. «In generale abbiamo riscontrato grande generosità ovunque. Ci sono sicuramente dei paesi più virtuosi, come Tortolì, dove ovviamente hanno avuto una grande incidenza il numero di abitanti e le diverse raccolte che svolgiamo durante l’anno.

Ma anche realtà più piccole come Tertenia, nonostante non sia una un comune molto popoloso, hanno dato un grande contributo. Da evidenziare anche l’apporto dato dagli altri paesi: Lanusei, Villagrande e Villanova Strisaili, Seui, Ussassai, Elini, Talana, Urzulei, Baunei, Jerzu, Ulassai, Osini, Gairo e Lotzorai.

Ricordiamo che donare il sangue ha degli effetti positivi anche per chi dona. I donatori si sottopongono ad un check-up approfondito che consente di verificare lo stato di salute. Non si tratta quindi solo del bene che facciamo nei confronti degli altri, ma anche di quello che stiamo facendo a noi stessi» ha concluso la direttrice del Centro.

I cittadini interessati a donare il sangue possono recarsi al Centro trasfusionale di Lanusei dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 12.00, previo appuntamento, telefonando allo 0782 490 229

