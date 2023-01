Incendio in un’abitazione di via Gargano 17 a Catania. Si tratta di un piccolo appartamento con soppalco al piano terra. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e bonificato la zona. Secondo i primi accertamenti nessuna persona è rimasta coinvolta. L’abitazione è andata totalmente distrutta dalle fiamme. Sul posto anche la Polizia. Le cause dle rogo sono in via di accertamento.

pc/gtr