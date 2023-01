Un nuovo macchinario di precisione per la radioterapia che permette di passare dal trattamento di 500 a 800 pazienti oncologici all’anno è stato inaugurato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. A beneficiarne saranno i pazienti in lista d’attesa, come spiega il governatore abruzzese Marco Marsilio in una intervista.

abr/mgg/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Regione Abruzzo)