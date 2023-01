Alghero ancora travolgente: 5-0 al Castelsardo e primo posto

Alghero ancora travolgente. I giallorossi vinconoa prima partita del 2023 davanti ai propri tifosi. A segno Livesi, Mula, G. Pinna, Urgias e Marras

Campionato di Prima Categoria – Girone E – Seconda giornata di ritorno

Alghero ancora travolgente: altra cinquina dei giallorossi, stavolta davanti ai propri tifosi al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia. Contro il Castelsardo finisce 5-0. Dopo aver chiuso il primo tempo sull’1-0 grazie a Claudio Livesi, nella ripresa i giallorossi dilagano con Giuseppe Mula, Giovanni Pinna, Marco Urgias e Nino Marras.

La prima grande occasione della partita è del Castelsardo con Falchi, dopo quattro giri di lancette, ma con il passare del tempo la squadra di mister Piras prende campo. All’ 11’ Livesi va vicinissimo al gol con un colpo di testa su cross di Masala ma è solo questione di minuti perché al 23’ il numero undici giallorosso firma l’1-0 dopo una bella azione. Succede poco altro e l’Alghero va al riposo con il minimo scarto.

advertisement

Neanche il tempo di rientrare in campo per la ripresa che l’Alghero dopo appena un minuto trova il raddoppio con Mula. Al quarto d’ora Giovanni Pinna spedisce alto da buona posizione ma si fa perdonare tre minuti dopo, insaccando di testa un cross di Mula. Girandola di cambi da entrambe le parti, poi al 41’ Urgias – il ministro della difesa col vizio del gol – trova il 4 a 0 con la sua specialità, il colpo di testa, su assist di Mereu. Quindi la chiude uno dei giovani giallorossi, Nino Marras, nell’ultimo minuto del match sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Altri tre punti fondamentali per l’Alghero che, in attesa dei risultati delle altre partite, resta in testa alla classifica.

TABELLINO ALGHERO – CASTELSARDO 5-0

ALGHERO: Frau, Masala, Tedde, Mereu, Sini, Urgias, Sasso (24’ st Pinna P.), Mula (35’ st Libi), Pinna G. (27’ st Marras), Fermina (42’ st Martinez), Livesi (39’ st Correddu). In panchina: Sechi, Monti, Sanna, Puddu. Allenatore: Gianni Piras

CASTELSARDO: Moroni, Cimino (39’ st Ravot), Strinna (9’ st Uleri), Tugulu Marcantonio, Dessolis, Tugulu Alessandro, Lumbardu, Falchi, Zara, Abozzi (24’ st Spezzigu), Cirotto (24’ st Arca). In panchina: Sini, Doro, Prato, Borrielli. Allenatore: Gianluca Pinna

Alghero ancora travolgente