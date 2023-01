Al via ad Oristano il percorso formativo per Tecnico Superiore Responsabile della Produzione e delle Trasformazioni Ittiche

Il percorso formativo Tecnico Superiore Responsabile della Produzione e delle Trasformazioni Ittiche in fase di avvio ad Oristano, ha l’obiettivo di formare 20 tecnici con competenze trasversali che affineranno le loro competenze attraverso strumenti innovativi e di sostenibilità nelle aziende per la gestione del prodotto: dal pescato passando per la commercializzazione, fino alla trasformazione e alla vendita.

L’iter formativo fa parte della Figura ministeriale oggetto della proposta progettuale di “Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali” con la Fondazione ITS Academy TAGSS che organizza i percorsi nell’ Area tecnologica Nuove tecnologie per il Made in Italy.

Il percorso formativo

Il percorso formativo ha una durata biennale con lo svolgimento di 2000 ore suddivise in 1200 ore di didattica e attività laboratoriali, ed 800 ore di tirocinio formativo, stage o apprendistato.