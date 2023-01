Al Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano: presentazione del libro di Maria Francesca Obinu “Vita e amori di Harvey Connor”

Venerdì 13 gennaio 2023, con inizio alle ore 18, nella Sala del Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, ci sarà la presentazione del libro Vita e amori di Harvey Connor di Maria Francesca Obinu (Edizioni Porto Seguro), dialogherà con l’Autrice Paolo Vanacore

Il 6 novembre 1883, Londra. Harvey Connor sta tornando dal lavoro, stretto nel suo cappotto rattoppato. Sta osservando le villette dei nobili lungo la strada di casa quando la sua vita prende una piega inaspettata. Nei pressi di St. James’s Park si imbatte in un’aggressione ai danni di un ragazzo dell’aristocrazia inglese: senza esitare si lancia in suo soccorso, sventando la rapina e, probabilmente, un omicidio.

Quel nobile è Alexander Woods, piccolo lord in procinto di inserirsi in società, che lo prende sotto la sua ala protettiva come segno di riconoscenza… e forse qualcosa di più. Vita e amori di Harvey Connor è una storia ambientata in un tempo passato e letteralmente in un altro mondo, che tocca un tema mai così attuale, difficile e delicato: l’amore omosessuale. E i piccoli grandi problemi, di ieri e di oggi, nel viverlo appieno. Tra ritratti al carboncino, fraintendimenti e avventure, le vite di Harvey e Alexander si intrecceranno nei modi più impensati.

Maria Francesca Obinu, è nata ad Oristano nel 1995, ma ha vissuto parte della sua vita a Napoli e una più piccola parte anche tra le coste del Kenya.

Ha cominciato ad interessarsi di scrittura sin da piccola, prima con dei racconti brevi, per passare poi ai romanzi, destreggiandosi tra vari generi.

È attivista per i diritti LGBT, ma si occupa anche di temi come il razzismo e il femminismo.

