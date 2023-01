Aeroporto Cagliari: ritardi a causa del ghiaccio sulle ali

Aeroporto Cagliari: ritardi causa ghiaccio sulle ali. Deidda (FDI): “situazione imbarazzante”.

Per il secondo giorno consecutivo, gli aerei dalla Sardegna partono in ritardo a causa del ghiaccio sulle ali.

Il problema del ghiaccio in volo e i ritardi all’aeroporto di Cagliari

La formazione di ghiaccio in volo è un fenomeno pericoloso, che può portare alla perdita del controllo dell’aereo. Tuttavia, esiste una tecnologia di protezione che agisce sulla termici, favorendo lo sghiacciamento. Il punto è che, secondo Deidda (FDI), nell’Aeroporto di Cagliari non sono funzionanti i sistemi per scongelare le ali, come accade in altri aeroporti.

La Sogaer, società di gestione dell’aeroporto di Cagliari, conferma che il problema era legato allo stop per manutenzione e riparazione da alcuni giorni del sistema di scongelamento del ghiaccio delle ali messo a disposizione dallo scalo. Ciascuna compagnia ha provveduto a gestire il problema per conto proprio. E le procedure sono differenti da compagnia a compagnia: questo spiega perché alcuni voli non accumulano ritardi. Altri, però, sono partiti più tardi.

I passeggeri: “Abbiamo dovuto aspettare che uscisse il sole”.

Deidda: Ho trovato veramente imbarazzante questa condizione, visto che ci sono persone che stanno perdendo appuntamenti di lavoro e coincidenze. Sto chiedendo agli Enti preposti se sia normale che in un aeroporto internazionale, come quello di Cagliari, o nel resto dell’Isola, non sia pronto un sistema per evitare questo fenomeno.

