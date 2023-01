Aeroporto Alghero, Pais: “Preoccupato per dichiarazioni Sogeaal su cassa integrazione”

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais in merito alla notizia del possibile ricorso agli ammortizzatori sociali da parte della Sogeaal (Società Gestione Aeroporti – Alghero)

“Necessaria maggiore connessione tra Aeroporto Alghero e sistema produttivo territoriale”

“Desta preoccupazione quanto sta accadendo all’aeroporto di Alghero, nella fattispecie la notizia della probabile attivazione della cassa integrazione per parte del personale della Sogeaal. La preoccupazione è legittima se si pensa che arriviamo da una stagione in cui lo scalo di Fertilia ha registrato numeri record.

L’auspicio è che tale eventualità possa essere scongiurata. Auspico che la proprietà – anche alla luce della conferma dei voli in Continuità Territoriale annunciata dall’assessore Moro – possa valutare scelte alternative, anche attraverso una necessaria maggiore connessione col sistema produttivo territoriale. L’obiettivo deve essere il rafforzamento dello scalo in termini di presenza di maggiori rotte.

Leggi anche: Trasporti, il presidente FASI incontra l’assessore Antonio Moro

advertisement

La Regione ha fatto, sta facendo, e farà sempre più la sua parte. Questo impegno si muove lungo due direttrici: investimenti strutturali e sostegno all’aeroporto.

Si tratta di sedersi attorno ad un tavolo: condividere scelte e strategie di lungo termine e individuare strade e soluzioni. Bisogna mirare a un sempre maggior rafforzamento dell’aeroporto di Alghero come infrastruttura centrale e irrinunciabile per lo sviluppo economico della nostra Terra e per la mobilità dei sardi”.

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui