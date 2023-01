28/1 Luca Daffrè @ River – Soncino (CR)

Luca Daffrè, celeberrimo personaggio tv ed influencer (quasi 400.000 fan su Instagram), sta crescendo notevolmente anche come dj. Ad esempio, il suo recente singolo “Somebody to Hold”, è già stato ascoltato oltre 400.000 volte su Spotify. E’ un brano perfetto per muoversi a tempo, in discoteca e non solo.

Proprio in veste di dj è ospite al River – Soncino (CR) sabato 28 gennaio, per una serata in cui è sul palco con altri artisti di qualità molto amati dal pubblico di questo locale: in console come dj c’è ATCG, mentre alal voce si alternano Paolo Q e Bruno Sansotta. Il dj set di Luca Daffré conferma la qualità degli eventi proposti al River – Soncino (CR).

Luca Daffré, infatti, è davvero un personaggio mediatico (e non) dai molti volti: ex nuotatore, è un affermato modello e ha sfilato per brand come Dolce & Gabbana e Armani, solo per citarne alcuni. Non solo, oltre che come dicevamo influencer stato concorrente edizione 2022 del programma “Isola dei Famosi”, in onda su Canale 5.

Sempre in ambito televisivo, Daffrè è noto al grande pubblico per la sua partecipazione ta diversi programmi creati da Maria De Filippi. Infine, tra gli altri, è uno dei testimonial del brand Tezenis.

La luna splende sul River House Club di Soncino (CR), che è tornato a far ballare ogni sabato pure per diversi eventi speciali dal 17 settembre 2022. L’atmosfera, sotto la grande mirrorball, è quella di una grande festa tra amiche ed amici. Sorrisi, musica, ritmo fino a tardi, per celebrare l’inizio di una nuova stagione.

Anche per l’autunno inverno 2022 / 23, infatti, il sound al River House Club è di qualità assoluta. La bella novità è che alla squadra dei bravi resident dj e vocalist del locale spesso saranno affiancati come special guest artisti attivi in tutta Italia e non solo. Ad esempio, fanno tappa al River House Club di Sonico (CR) il Samsara Tour, suona forte il ritmo di Botteghi, spesso torna il sound sempre house e decisamente personale di Samuele Sartini (…).

River House Club

via Brescia 23, Soncino (CR)

366.1758050

https://www.instagram.com/riverhouseclub/

https://www.facebook.com/riverhouseclub

https://linktr.ee/riverhouseclub