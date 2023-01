14/1 Eugenio Colombo @ River House Club – Soncino (CR)

Sabato 14 gennaio ’23 per uno dei primi party dell’anno, al River House Club – Soncino (CR) torna sul palco Eugenio Colombo. Dj ormai davvero esperto, solo su Instagram ha ben 500.000 follower, su Facebook circa 150.000. E’ infatti un artista attivo da tempo in mezza Europa. Ad esempio, subito prima del suo dj set al River, è protagonista di un evento a Pitti Immagine Uomo, super evento legato al fashion system che prende vita a Firenze. Come se non bastasse, Eugenio Colombo è anche un personaggio tv, visto che ha partecipato a Uomini e Donne, celeberrimo programma tv creato da Maria De Filippi.

La luna splende sul River House Club di Soncino (CR) che torna a far ballare ogni sabato pure per diversi eventi speciali dal 17 settembre 2022. L’atmosfera, sotto la grande mirrorball, è quella di una grande festa tra amiche ed amici. Sorrisi, musica, ritmo fino a tardi, per celebrare l’inizio di una nuova stagione.

Anche per l’autunno inverno 2022 / 23, infatti, il sound al River House Club sarà di qualità assoluta. La bella novità è che alla squadra dei bravi resident dj e vocalist del locale spesso saranno affiancati come special guest artisti attivi in tutta Italia e non solo. Ad esempio, fanno tappa al River House Club di Sonico (CR) il Samsara Tour, suona forte il ritmo di Botteghi, spesso torna il sound sempre house e decisamente personale di Samuele Sartini (…).