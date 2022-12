Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato i soldati sulla linea del fronte in Donbass. “Sicuramente celebreremo la prossima volta la giornata delle Forze Armate in una terra libera”, ha detto Zelensky in un messaggio.

mgg/gsl (Fonte video: Canale Telegram di Volodymyr Zelensky)