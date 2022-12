Cala il sipario sul XXIV Festival Internazionale di Musica da Camera con il concerto del Trio Bu Zu Ru (18 dicembre)

Il 19 ultimo appuntamento col Mini Festival per le scuole

Dopo lo strepitoso successo dei precedenti concerti domenicali, si appresta a calare il sipario sul XXIV Festival Internazionale di Musica da Camera in scena al teatro Electra di Iglesias.

La rassegna cameristica, organizzata dall’associazione Anton Stadler con la direzione artistica di Fabio Furìa, chiuderà la programmazione con un ultimo concerto domenicale il 18 dicembre a partire dalle ore 19.

Sul palco salirà il Trio Bu Zu Ru, formazione cameristica composta da:

Nicola Bulfone (clarinetto),

(clarinetto), Valentino Zucchiatti (1°fagotto dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano),

(1°fagotto dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano), Andrea Rucli (pianoforte), che si esibirà in un concerto dal titolo “Musica in Salotto”.

A rendere magica la serata saranno le note di Felix Mendelssohn (Konzertstücke n. 2 op.114 per fagotto, clarinetto e pianoforte), Ludwig van Beethoven (Trio in mi bem. Op. 38 (dal Settimino op. 20) per clarinetto, fagotto e pianoforte) e Nino Rota (Trio per clarinetto, fagotto e pianoforte, 1973).

Seguirà un brindisi finale per celebrare la chiusura della rassegna con i vini della Cantina Aru di Iglesias.

MINI FESTIVAL PER LE SCUOLE

Si avvia alla conclusione anche il “Mini Festival” dedicato alle scuole.

La più importante iniziativa di audience development dell’associazione Anton Stadler, volta a diffondere la cultura musicale tra i più giovani, dopo il primo incontro del 12 dicembre, ritorna con un nuovo e ultimo appuntamento in programma il 19 dicembre.

Al teatro Electra di Iglesias, alle ore 10, con ingresso gratuito, tutti gli istituti comprensivi della città di Iglesias, potranno assistere all’incontro dal titolo “Pierino il Lupo” con l’ensemble Kairos formato da:

Gabriele Barria (narratore),

(narratore), Giulia Lallai (flauto),

(flauto), Lia Scalas (oboe),

(oboe), Paolo Pontillo (clarinetto),

(clarinetto), Stefania Loddo (fagotto)

(fagotto) Miriam Picciau (corno).

Sarà un percorso musicale originale, che propone l’omonima favola musicale di Prokofiev, dedicata all’infanzia e volta ad avvicinare i più piccoli all’affascinante mondo della musica.

Informazioni

Informazioni: 39 342.5805156 – infoantonstadler@gmail.com

Il costo del biglietto per il concerto domenicale è di 10 euro (platea) e 7 euro (loggia). Biglietto ridotto per tutti i bambini fino a 10 anni: 5 euro.

Per prenotazioni e acquisto biglietti: www.associazioneantonstadler.it

Il XXIV Festival di musica da camera è realizzato con il contributo di: Regione autonoma della Sardegna- Assessorato alla Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Fondazione di Sardegna, Comune di Iglesias e con la partnership delle Cantine Aru.