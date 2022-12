“Wind Orchestra in Concert” torna dopo trent’anni

A trent’anni dal primo concerto, la Wind Orchestra Ennio Porrino di Elmas ha rivissuto il suo percorso musicale con il concerto “Wind Orchestra in concert”

“Wind Orchestra in Concert” torna dopo trent’anni – A distanza di 30 anni dal primo concerto che il Complesso Orchestrale “Ennio Porrino” realizzò nel vecchio Palazzetto dello Sport di Elmas nell’aprile del 1992, l’Associazione Ennio Porrino ha scelto di ricordare questo anniversario attraverso la proposta del Concerto “WIND ORCHESTRA IN CONCERT” che si è tenuto mercoledì 28 dicembre 2022 alle ore 19.00 a Elmas (presso il Teatro Comunale “Maria Carta”).

Sono stati protagonisti del concerto la Wind Orchestra “Ennio Porrino” di Elmas, diretta dai Maestri Ignazio Perra e Claudio Corrias, Marianna Orrù (Mezzo Soprano), Federica Lecca (launeddas) e il Gruppo “Cantico dal Mare” (Manuela Ragusa: Soprano – Mario Pierno: Chitarra). Il concerto si è articolato attraverso un percorso fra musica e immagini con l’esecuzione di brani di autori e generi vari e con la proposta di videoproiezioni a tema. Durante il concerto sono stati proposti anche brani appartenenti alla cultura e alla tradizione musicale della Sardegna fra cui “Sant’Efis”, in una versione appositamente arrangiata dai Maestri Luigi Lai e Ignazio Perra che è stata eseguita dalla wind orchestra e dalla launeddista Federica Lecca. L’esecuzione del brano è stata accompagnata da immagini che, grazie al filmato realizzato dal regista Paolo Carboni, hanno permesso di ripercorrere alcuni importanti momenti legati alle celebrazioni, alla processione, ai costumi e alla devozione dei sardi nei confronti di Sant’Efisio Martire. In repertorio anche alcuni brani natalizi (appositamente arrangiati per wind orchestra dai maestri Pasquale Perra e Ignazio Perra) che hanno spaziato fra quelli tradizionali sardi, siciliani, calabresi e napoletani con l’intento di condividere con il pubblico presente le emozioni e lo spirito del Santo Natale.

Il concerto è stato promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) e della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con il Comune di Elmas, l’Associazione Turistica Pro Loco di Elmas, l’Associazione Culturale Tam Tam di Sestu, l’Associazione Babel di Cagliari, l’Art&Show srl e l’Associazione “Giuseppe Verdi” di Sestu, nell’ambito dei progetti “Wind Orchestra in Concert” e “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione ha realizzato in Sardegna nell’anno 2022 (Direzione Artistica del Maestro Ignazio Perra).

La presidentessa dell’Associazione Ennio Porrino, Prof.ssa Gabriella Bandini, ricorda con nostalgia la nascita del complesso musicale “Sono passati trent’anni da quel 19 aprile 1992 quando la Banda Musicale “”Ennio Porrino” di Elmas si esibì nel suo primo concerto con un organico di giovanissimi musicisti guidati dal Maestro Ignazio Perra. Da allora le nostre attività non si sono mai fermate e siamo felici di poter celebrare a Elmas quest’anniversario”.

Il Direttore Artistico, Maestro Ignazio Perra, precisa che “l’Associazione Ennio Porrino è una realtà musicale che in pochi anni è riuscita ad affermarsi in ambito regionale, nazionale ed internazionale e che ha aiutato tantissimi giovani ad intraprendere un percorso di vita indirizzato a fare della musica la propria professione. Infatti tanti componenti del complesso Ennio Porrino sono oggi diventati musicisti professionisti, docenti della scuola pubblica e dei conservatori e operatori dello spettacolo. Da tanti anni la nostra associazione è annoverata fra gli organismi professionistici in ambito didattico e di spettacolo dal vivo e questi risultati ci rendono orgogliosi e ci danno una forte motivazione per continuare a crescere. Ringrazio tutti coloro che fin dalla prim’ora e negli anni sono stati protagonisti dell’importante percorso di crescita dell’associazione.”