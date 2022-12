Visite al presepe nella chiesa campestre di Sant’Antiogu becciu

Anche per queste festività natalizie, la chiesetta campestre di Sant’Antiogu, tra i campi di Sanluri e quelli di Villanovaforru, accoglie i visitatori con un suggestivo presepio, amorevolmente realizzato da Rossana Paderi, che con dovizia di particolari ha voluto rappresentare oltre alle classiche figure che caratterizzano la Natività, momenti di vita quotidiana, con personaggi intenti in vari lavori e attività, curando anche i minimi dettagli, come:

su pani civraxiu, gli ingredienti per produrlo e il forno per la cottura;

oppure il vasaio che nel proprio laboratorio, è intento nella decorazione di un’orcio;

e ancora, una coppia tutta sarda, che si gode un momento di pace, sotto sa lolla arredata col caminetto;

la tavola imbandita di cibi e bevande, is crobisi e variopinti piatti, appesi alle pareti.

Tanti altri protagonisti e anche animali di vario genere animano la scena e al centro il pozzo, prossimo obiettivo del Comitato Amici di Sant’Antiogu becciu, che con la campagna di tesseramento per l’anno a venire, sta raccogliendo i fondi per avere l’acqua nel sito della chiesetta