Visioni sarde, la rassegna farà tappa in Polonia

VISIONI SARDE IN POLONIA

La rassegna toccherà Olkusz il 17 dicembre, di Bruno Mossa

Farà tappa in Polonia la rassegna itinerante “Visioni Sarde”, progetto nato nel 2014 con l’intenzione di promuovere nel mondo il giovane cinema isolano. Le proiezioni avranno luogo il 17 dicembre nella città di Olkusz.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione dell’Amicizia Polacco-Italiana intitolata a Francesco Nullo considerato in Polonia un eroe nazionale. Patriota garibaldino Nullo morì a Krzykawka combattendo per l’indipendenza della Polonia. È sepolto a Olkusz. La sua vita e le sue gesta meritano di essere ricordate.

Nato a Bergamo nel 1826 può essere considerato un precursore della unità europea. Prese parte alla Battaglia delle Cinque Giornate di Milano nel 1848. Divenne poi famoso per aver arruolato, nella città di Bergamo e dintorni, più di 150 volontari garibaldini per la spedizione dei Mille. Spedizione che lo vide protagonista di atti di valore, tanto che fu lui a piantare il primo tricolore a Palermo.

Colonnello sul campo ebbe il comando di unità militari in varie operazioni fra cui quella bruscamente interrotta dalla battaglia di Pettorano. Come sostenitore dell’indipendenza delle nazioni oppresse, nel 1863 guidò un battaglione di volontari in Polonia per la libertà di quel Paese minacciata dalla Russia. Qui fu ucciso in combattimento. In Polonia diverse strade e scuole portano il suo nome.

L’Associazione dell’Amicizia Polacco-Italiana denominata “Francesco Nullo”, presieduta dalla dottoressa Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn, si è data la missione di approfondire la tradizionale amicizia tra le nazioni polacca e italiana. A tale scopo promuove la reciproca conoscenza della lingua, storia e la cultura di entrambe le nazioni attivando diversi progetti educativi, culturali e divulgativi. Cura in particolare lo sviluppo della cooperazione economica, culturale, scientifica e tecnica, nonché sportiva e turistica dei cittadini polacchi e italiani.

Sabato 17 dicembre alle ore 16:00 ad Oskusz nei locali di Piazza Mercato (Rynek) al n. 20 l’Associazione curerà la proiezione dei sette magnifici cortometraggi che porteranno la Sardegna nel cuore della Polonia. Ha concorso all’organizzazione e parteciperà all’evento con i propri soci il Comitato Dante Alighieri di Katowice presieduto da Antonio Pischetola.

Con i sottotitoli in inglese saranno proposti:

– “12 Aprile” di Antonello Deidda. Un viaggio ai confini della realtà nel giorno in cui il Cagliari vinse lo scudetto;

– “Fradi miu“ di Simone Contu. Un pastore deve vendicare la morte del fratello;

– “La Venere di Milis” di Giorgia Puliga. Il ritrovamento di una “Venere sarda” dà origine ad una commedia giallo-rosa;

– “Mammarranca” di Francesco Piras. Due bambini di borgata trovano un biglietto vincente di un gioco a premi;

– “Santamaria” di Andrea Deidda. Un giovanissimo boxeur si prepara al primo incontro;

– “Without you” di Sergio Falchi. Un anziano non riesce a dimenticare l’amore della sua vita;

– “Una splendida felicità” di Simeone Latini. In piena epidemia un’adolescente combatte le sue paure con la poesia.

“Visioni Sarde” è un progetto ormai consolidato che gode del sostegno economico e organizzativo della Fondazione Sardegna Film Commission e del contributo di Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro. La Cineteca di Bologna cura l’omonimo Concorso Nazionale, la conduzione del Festival e la distribuzione dei film in Italia e all’estero con l’apporto dell’Associazione “Visioni da Ichnussa” e dell’Associazione Sardi in Torino “A. Gramsci”.