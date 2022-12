Vicekine presenta il suo primo EP “Kine EP”

Nuove vibes dalla Sardegna con il primo EP del talentuoso artista sassarese della nuova scena urban. 1 dicembre 2022

Pubblicato per Nepodent Entertainment, esce oggi su tutte le piattaforme digitali, "KINE – EP", il primo album di VICEKINE, distribuito da Believe Music Italy. Dopo il singolo "Bagging" featuring Il Conte di Alghero, pubblicato lo scorso 17 novembre, l'artista sassarese torna con un nuovo progetto composto da sei tracce. "KINE – EP" si presenta come un vero e proprio manifesto delle nuove vibes che Vicekine è pronto a portare nel panorama musicale urban nazionale. L'EP, infatti, testimonia la capacità del talentuoso artista sardo di assorbire influenze da diverse correnti musicali internazionali riuscendo a condensarle e a declinarle nella sua poetica attraverso il suo stile originale. Dai calembour tecnici del brano di apertura "-2 Gradi", a tracce celebrative come "Lassaire Faire", "Bagging" feat. Il Conte Di Alghero e "Flic", passando per l'atmosfera chill di "7Mana" e fino all'introspettivo testo di "½ Winston", Vicekine dimostra tutta la sua versatilità spaziando con naturalezza fra diverse tematiche e approcci. La squadra di produttori che firmano le trascinanti produzioni di "KINE – EP" è composta da: Luciennn, Fittermood, Gold Roger, Ileven. Vicekine, sfruttando beat molto eterogenei tra loro, contrappone punchline tracks adrenaliniche a brani più conscious ed emozionali lasciando emergere così la sua complessa personalità artistica. Con questo primo EP l'artista si conferma una rivelazione della nuova scena urban sarda che, proprio grazie ad artisti come Vicekine, alza sempre più in livello degli standard e della competizione. CREDITS Artista: Vicekine

Produzione: Luciennn, Fittermood, Gold Roger, Ileven

Direzione Artistica: Nepode Entertainment

Artwork: Ozy Worldy

Label: Nepode Entertainment