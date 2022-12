Via libera da Bruxelles alla PAC: in Sardegna si guarda con ottimismo

E’ arrivato finalmente il via libera di Bruxelles alla PAC (Politica Agricola Comune) che entrerà in vigore il 1 Gennaio 2023 con le nuove regole per il quinquennio 2023 – 2023.

Cos’è la PAC e cosa prevede

La Politica Agricola Comune è gestita e finanziata a livello europeo con risorse del bilancio dell’UE. Tra i suoi obiettivi principali: sostenere gli agricoltori, promuovere risorse sostenibili, preservare i paesaggi rurali e mantenere in vita il settore agricolo.

L’urgenza nasce dal fatto che il reddito degli agricoltori è inferiore di circa il 40% rispetto ai redditi non agricoli. Inoltre, l’agricoltura dipende strettamente dal clima e dal meteo, rispetto a molti altri settori; per questo è importantissima l’attenzione ai cambiamenti climatici.

I piani precedenti, urgenze per la Sardegna

Il Piano che fu approvato a Settembre 2022 vede ancora una volta l’esclusione del comparto Ovicaprino da uno degli ecoschemi; in particolare quello riferito al pascolamento degli animali, che in Sardegna penalizza il comparto di oltre 100 milioni rispetto agli altri comparti dell’allevamento.

Comunque non tutto è penalizzante per l’agricoltura e l’allevamento in Sardegna, afferma Tore Piana. Finalmente abbiamo ora regole chiare, anche se non è certo la riforma dell’agricoltura che tutti avremmo voluto ed adeguata al momento storico cui tutti stiamo vivendo.

Ora vi è la necessità urgente che le nuove regole vengono spiegate bene agli allevatori e agricoltori. Questo, per poter fare le scelte adeguate in sede della prossima domanda del 2023.

Le novità: domanda, aziende, finanziamenti

Le nuove regole prevedono che ci sia una domanda personalizzata per singola azienda. Questo, principalmente perchè ognuno ha la propria esigenza e sono diverse a seconda di ciò che si produce.

Premesso che i prossimi PSR Regionali si chiameranno CSR, i finanziamenti del prossimo CSR 2023/2027 per la Sardegna sono stati già definiti, cosi come la suddivisione sulle singole Misure.

Ora la Sardegna deve urgentemente approvare le regole e programmare la pubblicazione dei nuovi bandi già dai primi mesi del 2023.