Venerdì a Cagliari il Direttore della Mostra di Venezia a PuntodivistaFilmFestival

“PUNTODIVISTAFILMFESTIVAL”: VENERDÌ A CAGLIARI IL DIRETTORE DELLA MOSTRA DI VENEZIA, MARCO GISOTTI

Venerdì a Cagliari serata PuntodivistaFilmFestival

Cagliari, 6 dicembre 2022 – Venerdì 9 dicembre alle 20:30 (Teatro Adriano, via Sassari 16 – Cagliari) è in programma la quinta serata della 15a edizione del PuntodiVistaFilmFestival, il concorso internazionale di cinematografia organizzato dall’associazione culturale Art’In di Cagliari.

Saranno proiettati tre cortometraggi giunti in finale:

“Twenty minutes” di Daniele Esposito (Italia),

“Sissy” di Eitan Pitigliani (Italia)

“En el cielo” di Manuel Gomar (Spagna).

A seguire, il giornalista Bepi Vigna condurrà l’incontro con Marco Gisotti, giornalista e direttore del premio Green Drop Award alla Mostra internazionale del cinema di Venezia.

La serata sarà arricchita dalle interazioni drammaturgiche e musicali dell’attrice e cantante Manuela Loddo con Veronica Mereu al canto e al piano.

Breve biografia di Marco Gisotti

Romano, 54 anni, Gisotti è un giornalista professionista dal 1995. È specializzato in materie ambientali ed energetiche.

Cura e conduce le puntate dedicate ai temi ambientali per la trasmissione “Wikiradio”, in onda su Rai Radio3.

Scrive per la rivista Materia Rinnovabile, occupandosi di innovazione. Come autore televisivo ha scritto la serie d’animazione “Due amici per la Terra”, in onda su Rai3 e il Documentario Cinema & Ambiente per Dixit scienza, su Rai Storia.

Nel 2005 ha creato il Master in Comunicazione ambientale del Centro studi “Centro turistico studentesco e giovanile” con il Dipartimento di scienze della comunicazione della Sapienza di Roma e l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente.

È il direttore del premio Green Drop Award della Mostra internazionale d’Arte cinematografica, meglio conosciuta come Mostra del cinema di Venezia.

È direttore scientifico del centro studi Green Factor, fondato nel 2012, con cui nello stesso anno ha realizzato la prima edizione del “Salone internazionale dei lavori verdi“.

Gisotti è anche docente di Teoria e linguaggi della comunicazione scientifica all’Università di Tor Vergata, a Roma.

Info e prenotazioni: info@teatroadriano.it

Tel.: 392-2962241