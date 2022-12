Un romanzo di Mariangela Puddu, Sulla scia dei ricordi, dove è racchiusa l’anima della nostra Isola

In questi giorni scorsi, l’editore ti ha consegnato anche un attestato, ce ne vuoi parlare: “L’attestato mi è stato assegnato perché il mio romanzo è stato il più richiesto nel 2022 e quando lo ho ricevuto, è stata una grande emozione per me. Tutto questo è avvenuto grazie anche alla pubblicità su FB e alle presentazioni su palchi importanti, come quello di “Miss Mondo Sardegna”, il saggio di danza della scuola DREAM DANCE di Cabras, la manifestazione CantinArt, che si è tenuta quest’estate a Nurachi, ma un mio particolare ringraziamento va anche alla biblioteca “Primo Levi di Torino” e alla biblioteca di Palmas Arborea.

Questi ringraziamenti per me era doveroso farlo, perchè sono molto importanti, ma ora spero di trovare il tempo per portare a termine il terzo romanzo”.

Siamo certi che, grazia alla sua tenacia e costanza nell’affrontare le cose, Mariangela Puddu, riuscirà sicuramente a pubblicare il suo terzo romanzo e saranno certamente in tanti ad aspettare questo evento, visto il successo che ha già avuto.