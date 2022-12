Un Natale da Fiaba: a Mogoro tutti gli eventi per bambini e famiglie

Un Natale da Fiaba 2022 – Rassegna di Spettacoli per le Famiglie e la Scuola. Il teatro “La Fabbrica delle Gazzose” di Mogoro dal 04 al 18 Dicembre 2022.

Si alza il sipario su “Un Natale da Fiaba 2022”laRassegna di Spettacoli per le Famiglie e la Scuola organizzato da Teatro Tragodia con la direzione artistica di Virginia Garau; in cartellone: QUEL GENIO DI LEONARDO produzione AKROAMA; BUON VIAGGIO produzione ACTORES ALIDOS; RODARI….PER LE FESTE produzione TEATRO DEL SEGNO; IL GATTO DAGLI STIVALI produzione TEATRODINVERNO; IL PIANETA FAI DA TE produzione BOCHETEATRO.

“Un Natale da Fiaba 2022”,alla sua decima edizione, è una rassegnaideata per il periodo delle feste natalizie, un’ occasione per le famiglie di riunirsi e trascorrere un pomeriggio insieme a teatro e per le scuole un’opportunità per dare inizio in modo lieto alle vacanze imminenti. Quest’anno finalmente si ritorna alla “normalità” dopo le restrizioni dettate dalla pandemia. Questa riconquistata “normalità” permette di godere al meglio della visione di spettacoli teatrali dedicati ai bambini, alle famiglie e alla scuola.L’atmosfera sarà quella allegra e vivace di un momento di condivisione che solo lo spettacolo dal vivo sa offrire.

advertisement

Si parte Domenica 4 Dicembre con la straordinaria mente di QUELGENIO DI LEONARDO di Akroama: “ Chi è un genio? È una persona di straordinaria intelligenza, uno che giganteggia sopra la mediocrità della gente che gli sta intorno. Lo spettacolo darà modo, in maniera divertente ed alternativa di far conoscere anche ai più giovani la straordinaria figura di Leonardo da Vinci.” Lo spettacolo sarà in replica il 06 e 07 Dicembre alle ore 11,00 per la Scuola Primaria di Mogoro.

Akroama

Si prosegue Giovedì 8 Dicembre con ActoresAlidos e il loro spassosissimo BUON VIAGGIO: “Treomini beckettiani sono alle prese con un viaggio che non vuole mai iniziare. Tutto prende il via da una valigia abbandonata: cosa contiene? Di tutto e di più… e tanto basta per far nascere incredibili situazioni che s’intrecciano tra loro, si alternano, si inseguono facendo sognare ecommuovere.”

ActoresAlidos

Domenica 11 Dicembre è la volta del TEATRO DEL SEGNO con RODARI….PER LE FESTE…: “Lo spettacolo porta in scena l’eterno gioco del saggio e dello sciocco, del capace e dello svampito coinvolgendo il pubblico, in una alternanza di scherzi e di letture, incespicando, cantando e mimando, gli astanti compiranno un viaggio/gioco divertito e divertente tra storie, favole, filastrocche, mimo e clownerie.

Teatro Del Segno

Sabato 17 Dicembre è di scena TEATRODINVERNO in IL GATTO DAGLI STIVALI:

“Possiamo considerare “Il gatto dagli stivali” (Le Chat Botté ) una versione al maschile di Cenerentola, in cui il figlio minore di un mugnaio, alla morte del padre, riceve in eredità null’altro che un gatto. Come sarà mai possibile, senza lavoro e senza soldi, provvedere a se stesso … e a un gatto????”

Teatrodinverno

Ed infine Domenica 18 Dicembre IL PIANETA FAI DA TE di BOCHETEATRO:

“ Lo spettacolo nasce per sensibilizzare i bambini sui rischi dell’inquinamento ed educarli alla raccolta differenziata, attraverso l’esempio ludico e gioioso del racconto e del personaggio teatrale.”

Bocheteatro

Per godere di queste fantastiche storie divertenti e formative dovrete venire a Mogoro:

VI ASPETTIAMO A LA FABBRICA DELLE GAZZOSE!!!!!».

Il Teatro Tragodiaè lieto di aprire le porte della fantasia a La Fabbrica delle Gazzose di Mogoroe riceve il pubblico per lestraordinarie avventure che offre “Un Natale da Fiaba.2022” con sette giornate dedicate ai più giovani, alle famiglie e alla scuola nel segno della fantasia e della magia.

“Un Natale da Fiaba 2022” – Rassegna di Spettacoli per le Famiglie è organizzato dal Teatro Tragodia con la direzione artistica di Virginia Garau con il patrocinio e il sostegno, della Regione Sardegna Assessorato Turismo e Assessorato Cultura.