Un Natale da fiaba 2022

Teatro Tragodia

PRESENTA

Stagione Teatrale

UN NATALE DA FIABA 2022 x EDIZIONE

Spettacolo in Cartellone:

Domenica 11 Dicembre h. 18,00

Presso la “La Fabbrica delle Gazzose” in Mogoro

è di scena:

TEATRO DEL SEGNO

in

RODARI…….PER LE FESTE…..

Viaggio di Natale (e non solo)…….in compagnia di Gianni Rodari

di e con Alessandra Leo e Stefano Ledda

E con Tancredi Ermanno Emmì al contrabasso

“Rodari… per le feste….” porta in scena l’eterno gioco del saggio e dello sciocco, dell’capace e dello svampito; gli attori coinvolgono il pubblico in una alternanza di scherzi e letture drammatizzate; incespicando, cantando e mimando in un viaggio divertito e divertente tra storie, favole, filastrocche, mimo e la clownerie.

Giocando con il titolo del celebre “Filastrocche per tutto l’anno”, e incontrando di volta in volta la vastissima produzione letteraria di Gianni Rodari, dal libro degli errori, alle Filastrocche in cielo e in terra passando per le Favole al telefono, l’animazione spettacolo i basa si alcuni dei più significativi scritti di un autore che accanto a pochi altri quali Andersen, Grimm e Calvino, fa parte della grande tradizione della fiaba popolare d’autore.

“Rodari… per le feste”, propone una selezione ragionata di brani di cui due attori, portando in scena l’eterno gioco del saggio e dello sciocco, dell’capace e dello svampito, daranno interpretazione e vita, coinvolgendo il pubblico , in una alternanza di scherzi, letture drammatizzate, incespicando, cantando e mimando in un viaggio gioco divertito e divertente tra storie, le favole, filastrocche, mimo e la clownerie. La lettura si animerà inoltre da una piccola composizione musicale creata dal pubblico, sotto la guida degli attori con l’ausilio di strumenti di fortuna.