UN GRIDO D’AIUTO DA PARTE DI STEFANIA ZAMBRANO

“Sono sconvolta e addolorata per quello che è successo nella notte della Vigilia di Natale nel quartiere Arenaccia a Napoli a causa dell’incendio scoppiato nel magazzino del supermercato Sigma di via Colonnello Carlo Lahalle, uno degli esercizi commerciali più frequentati e conosciuti della zona.

In un attimo è divampato tanto fuoco, le fiamme hanno colpito molti palazzi della zona e hanno causato lo sgombero, almeno all’inizio, di quattro edifici per consentire ai vigili del fuoco di effettuare le operazioni di spegnimento e ai carabinieri di circoscrivere l’area interessata.

Sono ancora in corso le verifiche sulla staticità delle abitazioni circostanti, ma intanto è stato evacuato un palazzo abitato da nove famiglie, che ora sono per strada, tra cui quattro minori e due disabili, nonne e nonni seduti sulle sedie in una situazione incresciosa.

Inoltre, a causa di questo grosso incendio nei depositi del supermercato, anche i negozi circostanti non possono lavorare, la zona è a rischio e poi mancano la luce e l’acqua.

“Noi del quartiere stiamo sostenendo gli sfollati”

Noi del quartiere stiamo sostenendo gli sfollati con caffè e latte caldo, loro, per dignità, rifiutano cibo e viveri, a noi si stringe il cuore nel vedere queste persone con le lacrime agli occhi che sentono freddo e vogliono un tetto sicuro.

Sono rammaricata dal fatto che né il sindaco, né gli assessori, né altre forze politiche sono venuti sul posto a portare un gesto di solidarietà o per trovare una soluzione, un alloggio dove stare fino a quando potranno rientrare nelle loro abitazioni.

Queste persone stanno vivendo un incubo e non ce la fanno più, insomma in via Arenaccia, al numero 107, ci sono nove famiglie per strada e tutti hanno voltato le spalle, le Forze dell’Ordine hanno effettuato lo sgombero senza trovare un alloggio d’emergenza.

È una situazione insostenibile, vogliamo fortemente che gli esponenti del comune di Napoli scendano in campo e aiutino queste famiglie.

Spero anche che il cardinale di Napoli, il Monsignor Domenico Battaglia, una volta appresa la notizia, dia un abbraccio materiale ai sui figli” –

ha dichiarato un’agguerritissima Stefania Zambrano.