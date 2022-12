Insulae Lab – Un dicembre a ritmo di jazz avvolge l’Isola la penisola e il mare Mediterraneo

Triplo appuntamento settimanale sul palcoscenico di Berchidda

Cassini’s last image (14), Marc Ducret e Daniele Roccato (16) e SRD Jazz Project (18)

Il 20 a Cagliari spazio a “Sardegna oltre il mare – Odras“

Il progetto Insulae Lab

Instancabile. Entusiasta. Travolgente. Mediterraneo. Coinvolgente.

Il progetto Insulae Lab – Centro di Produzione Musica (direzione artistica affidata a Paolo Fresu) continua ad animare le serate di Berchidda – amata e accogliente casa madre e culla dell’iniziativa – dell’intera Isola, di importanti avamposti della penisola (Roma, ad esempio) e di terre extra confine come l’isola di Malta.

Il calendario di date è sempre più ricco e fitto di appuntamenti: le produzioni originali rompono gli argini trasformandosi in impetuosi e pur armonici torrenti d’arte e musica che scorrono sino alle profondità del sentimento; i grandi ospiti del progetto danno ulteriore lustro ad una idea declinata in piccola grande impresa, presenze di sostanza e stile che impreziosiscono un diadema già carico di gemme di pregio.

Programma

Domani, mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 21, Riccardo Sala, Daykoda, Giuseppe Vitale e Alfonso Donadio (Cassini’s last image) saranno ospiti di Insulae Lab sul palco del Cinema Teatro Santa Croce di Berchidda in piazza del Popolo. Un tributo alla space-opera in un mix di elettronica, jazz e sperimentazione radicale proposto da un quartetto non convenzionale. Una produzione Rest-Art (NovaraJazz).

Confermata e particolarmente gradita la prenotazione da effettuare attraverso chiamata o WhatsApp al numero 3426476726. Attivo per la biglietteria il canale www.ticketmaster.it.

Il 16 dicembre, sempre a Berchidda, sarà la volta di Marc Ducret e Daniele Roccato: Cinema Teatro Santa Croce di piazza del Popolo, doppio set con inizi rispettivamente alle ore 19 e alle ore 21. Una nuova splendida produzione griffata Centro di Produzione Musica di Roma (Casa del Jazz e Fondazione Musica per Roma) ospitata con entusiasmo dal palcoscenico di Insulae Lab.

Il18 dicembre toccherà all’SRD Jazz Project (Silvia Ruiu, Daniele Pistis, Jacopo Careddu, Raffaele Puglia e Riccardo Dore) animare gli spazi del Cinema Teatro Santa Croce di Berchidda in piazza del Popolo. Si comincia alle ore 19, l’ensemble ospite darà vita ad una esibizione organizzata in collaborazione con il Conservatorio di Sassari.

All’orizzonte però già si profila una nuova tappa oltre i confini del centro del Logudoro. Il 20 dicembre il teatro Adriano di Cagliari (ore 21) ospiterà “Sardegna oltre il mare – Odras“, produzione originale che viaggia sulla sinergica fusione dell’arte del Paolo Carrus Ottetto, di Luigi Lai e di Warren Galea. La tradizione popolare isolana dialoga con il jazz guardando oltre il mare, mentre background e commistioni diventano complementari in una armonica sintesi di note.

Accesso alla struttura per il concerto al costo di 15 euro incluso apericena; confermata e particolarmente gradita la prenotazione da effettuare attraverso chiamata o WhatsApp al numero 3426476726. Attivo per la biglietteria il canale www.ticketmaster.it.