“Un calcio ai pregiudizi, dalla Palestina alla Sardegna” – Presentazione del libro di Natali Shaheen

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 2022, alle ore 18.15, nella Sala Conferenze della Fondazione di Sardegna (Via Carlo Alberto 7) a Sassari si svolgerà la presentazione del libro “Un calcio ai pregiudizi. Dalla Palestina alla Sardegna dribblando ogni ostacolo” (Edes edizioni, 2022), proposta dall’Associazione Ponti non muri in collaborazione con NoiDonne2005, con il patrocinio della Fondazione di Sardegna.

Sarà presente l’autrice Natali Shaheen che dialogherà con Esmeralda Ughi.

Il libro parla di calcio femminile, di ostacoli, difficoltà, gioia di una vita in cammino; parla di incroci fra calciatrici italiane e palestinesi, in una sorta di incontro confronto e di crescita comune; parla, ovviamente, delle esperienze di vita dell’autrice, calciatrice della nazionale palestinese che attualmente vive e lavora a Sassari e continua a rincorrere la sua passione per il calcio giocando nell’Athena Sassari di calcio a 5 e la insegna ai suoi esordienti dell’Accademia Latte Dolce; ma parla anche della sua amata terra, la Palestina, e delle difficoltà che comporta essere donne in questa parte del mondo:

“Nel mio Paese le donne come me, che vogliono giocare a calcio, vivono schiacciate da un doppio peso: da una parte c’è l’oppressione da parte degli israeliani, che riguarda tutti i palestinesi; dall’altra ci sono i pregiudizi e gli ostacoli posti da una società ancora troppo chiusa” dice Natali Shaheen.

Un libro denso di stimoli di riflessioni e foriero di connessioni e suggestioni, da condividere nelle scuole perché utilissimo per gli innumerevoli spunti di discussione che suscita.

Nella Prefazione lo scrittore Ettore Zanca puntualizza alcuni aspetti fondamentali del libro:

“Qui non si parla di guerriere. Perché la guerra è tempo che finisca. Ovunque. Queste sono anime libere che volano sopra gli abiti, i pregiudizi, le storture di questo mondo che di regolare ha solo la sua orbita per arrivare a incontrarsi su un livello superiore. Quello del talento. E darsi la mano. Qui si narra come si è evoluta una storia tra sport e speranze di un mondo migliore. Un mondo che non è solo un diritto. Ma un dovere. Abbiamo il dovere di sperare in un mondo migliore. Dove Natali e le donne come lei non debbano sentirsi penalizzate. Mai più“.

Dal 2007 l’Associazione Ponti non muri si occupa informare sulla situazione che si vive in Palestina, sotto occupazione da più di settant’anni, raccontando quanto succede al popolo palestinese e organizzando manifestazioni culturali, informative e di raccolta fondi. L’Associazione Ponti non muri opera in maniera concreta con microprogetti attraverso propri referenti in loco. In questo momento è impegnata anche in India e in Siria.

NoiDonne 2005 è una associazione culturale e di promozione sociale costituita da donne. Opera per l’affermazione delle pari opportunità tra donne e uomini e per il raggiungimento della pace tra i popoli attraverso la valorizzazione e il rispetto delle diverse culture. Partecipa alla vita sociopolitica della città di Sassari ed è collegata con altre associazioni del territorio impegnate nella promozione dei diritti.