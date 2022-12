Ugl: “Orario lavoro, la trattativa proseguirà a gennaio”

CCSL, Spera (Ugl): “Capitolo sul temi dell’orario di lavoro, la trattativa proseguirà su diversi altri punti a gennaio”.

Per l’Ugl Metalmeccanici – prosegue Spera – in particolare è stato precisato su tale capitolo che in caso di rientro anticipato dalla cassa integrazione la comunicazione ai lavoratori dovrà essere data con un preavviso normale di 12 ore, nonché di 24 ore prima di un giorno festivo.

“siamo in una fase complessa ma a dir vero superabile in ottemperanza di discussione poiché registriamo disponibiltà condivisa dell’azienda e dove entrambi le parti stiamo proponendo e portando a conclusione migliorie contrattuali.

Quanto al controverso tema dei recuperi produttivi, su cui come sindacati e imprese eravamo partiti da posizioni addirittura opposte, in fase di discussione è stato pattuito che il testo vigente potrà essere emendato su vari punti tra cui i recuperi che non potranno essere richiesti se si saranno accumulate negli ultimi 12 mesi 4 giornate ancora non recuperate, non potranno essere riprogrammati più di una volta qualora non sia rispetto il preavviso minimo di disdetta di quattro giorni, potranno essere effettuati entro 12 mesi trascorsi i quali gli anticipi pagati ai lavoratori si consolideranno senza possibilità alcuna di trattenute.

Tutto quanto è considerevole – aggiunge Spera – tenendo conto che la parte normativa e economica resta uno strumento strutturale che incide su tutti gli Istituti e non sia elargita come una ‘Tantum’.

I prossimi incontri di gennaio sono già stati calendarizzati per i giorni 12 e 13, 19 e 20, 30 e 31 precisando – conclude Spera –

che come sindacato abbiamo infine esposto il nostro punto di vista sul tema dei diritti sindacali, che costituirà oggetto del prossimo incontro insieme a quelli del diritto allo studio, della formazione, del part time e delle norme a tutela della violenza di genere”.