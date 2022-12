TzilleReading, letture al bar a Bultei

LETTURE AL BAR A BULTEI BulTeatro debutta con TzilleReading

L’appuntamento con il TzilleReading – letture al bar organizzato dal gruppo BulTeatro si terrà sabato 17 dicembre 2022 alle ore 19.00 presso l’Horse’s Bar a Bultei.

Saranno alcuni componenti del gruppo BulTeatro, con l’accompagnamento musicale di Marta Arca (chitarra) e Gabriele Arras (piano) a dar voce a letture che attraverseranno il tema del viaggio e toccheranno narrazioni care alla comunità di Bultei.

Il laboratorio di teatro sociale, educativo e comunitario che ha dato vita a questo gruppo è nato con l’obiettivo a lungo termine di ispirare nella comunità una presenza costante del teatro nella vita degli abitanti, un forte interesse per quest’arte e per i suoi aspetti culturali, educativi e emancipativi.

Il gruppo BulTeatro oggi conta 6 partecipanti fondatori (Margherita Demurtas, Gian Giacomo Mugoni, Pasquale Mugoni, Silvana Pinna, Gian Battista Saba e Selene Saba), ma è sempre aperto a nuove iscrizioni. Il progetto nasce a Bultei nel marzo del 2022 su iniziativa dell’Amministrazione Comunale con l’intento di piantare un seme di teatro sociale e di comunità nel paese del Goceano.

A guidare BulTeatro è Valentina Loche, di Orani, educatrice, attrice, regista maieutico e trainer teatrale.

“Siamo felici – afferma Valentina Loche dell’Associazione CambiaMentis – di condividere, in un luogo poco consueto per il teatro ma importante punto d’incontro e svago per la comunità, la prima esperienza pubblica del gruppo. Porteremo parole e racconti – conclude la Loche – fra un aperitivo e un caffè per trascorrere una serata artistica e conviviale”.