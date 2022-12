Turate (CO): no all’ordinanza contro i piccioni

Proibizione assoluta di nutrirli, sia negli spazi pubblici che privati. E fin qui nulla di nuovo: ma il sindaco va oltre, inventandosi l’obbligo di dotare qualsiasi edificio di dissuasori contro la nidificazione.

Si tratta di quei crudeli sistemi di reti o punte che spesso feriscono gli Animali e a volte li uccidono. E’ evidente che non può obbligare i proprietari privati a installare niente, men che meno a spese loro.

Noi speriamo che i cittadini facciano capire al sindaco l’assurdità dell’ordinanza, e che il sindaco stesso se ne renda conto e si occupi di questioni più serie. E che i Piccioni, parte dell’ambiente urbano, siano lasciati in pace.

Se il sindaco non farà un passo indietro, sarà molto probabile una nostra azione in loco con sacchi di granaglie per i Piccioni da disseminare in alcune zone strategiche di Turate.