Cultura: Trent’anni di Charta a Palazzo Pisani Revedin 16-18 dicembre Venezia

Venezia, 13 dicembre 2022. A Palazzo Pisani Revedin da venerdì 16 a domenica 18 dicembre è in programma “ Trent’anni di Charta ” per celebrare la storica rivista che appassiona un considerevole numero di bibliofili, storici e collezionisti di tutta Italia.

Diretto da Samuel Sarkis Baghdassarian, il Centro Culturale Palazzo Pisani Revedin, è una cornice in perfetta sintonia per l’esposizione “Trent’anni di Charta” perché racconta e tramanda la storia e la tradizione della stampa antica, della carta e dei macchinari d’epoca ancora oggi utilizzati da esperti artigiani.

In esposizione anche due facsimili e relativi commentari di accompagnamento: “Modo di far navigabile il fiume Tevere” della Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana di Roma e “In corpore sano” della biblioteca Medicale Pinali di Padova.

Nel contesto di “Trent’anni di Charta” verrà inoltre presentato il numero zero di Cucina di Charta, il nuovo trimestrale che racconta le radici della nostra cucina attraverso testimonianze storiche senza perdere d’occhio la contemporaneità.

Il mondo della cucina è da sempre alla continua ricerca di ricette e ingredienti peculiari ma, se si guarda alla produzione editoriale corrente, mancava una pubblicazione dedicata al suo background.

Un retroterra tutto da esplorare considerando che l’umanità ha scritto una buona parte della sua autobiografia proprio in cucina.

Questo il punto di partenza per l’avventura di una rivista che intende rivelare la sua qualità ad ogni apertura di pagina, come la filigrana di una carta pregiata che affiora in trasparenza.

Nel numero zero lo sguardo del lettore potrà avventurarsi oltre i consueti orizzonti per arrivare addirittura “in culo mundi” come annotò sul diario di bordo, più di seicento anni fa, un faceto comandante veneziano e scoprire come il naufragio del suo vascello abbia tramutato dei barili di Malvasia in un alimento che oggi è tanto conosciuto quanto apprezzato.

Ma non è tutto, chi avrebbe detto che una scultura di Antonio Canova può essere interpretata anche dal palato?

Cucina di Charta non ha preclusioni e nella sua dimensione trovano posto articoli e rubriche di approfondimento che raccontano il rapporto tra l’uomo e il cibo attraverso curiosità e aneddoti provenienti da documenti storici, opere d’arte, libri, ma anche graphic design e illustrazioni.