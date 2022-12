Torna Gipsy Fiorucci con il brano “L’essenziale”

Fuori il videoclip ufficiale de “L’Essenziale”, il grande successo che porta Marco Mengoni alla vittoria del Festival di Sanremo nel 2013, nella versione di Gipsy Fiorucci, la gitana rock dalla voce graffiante che torna con il nuovo e struggente singolo dal 12 Dicembre in radio e su tutte le piattaforme digitali distribuito da Artist First

Torna Gipsy Fiorucci con il brano “L’essenziale”- Una personale e toccante versione che l’artista Umbra ha voluto regalare al suo pubblico, di cui gli arrangiamenti sono stati curati dal produttore artistico Renato Droghetti presso gli studi bolognesi San Luca Saund, accompagnata dal suggestivo videoclip che conferma il sodalizio artistico con il regista Lorenzo Lombardi e il direttore alla fotografia N. Santi Amantini della casa di produzione cinematografica Whiterose Pictures.

Qui il video: https://youtu.be/VMnHjwr0Ehc

advertisement

Un video di grande impatto emotivo che vede la cantautrice protagonista assoluta, avvolta nell’ambientazione intima e introspettiva di un camerino in stile anni ’20 in cui la malinconia la fa da padrona; “perché la malinconia – afferma Gipsy – è una parte essenziale ed importante del nostro essere, fonte preziosa per la nostra evoluzione e la nostra creatività ed è proprio attraverso di essa e dei momenti di grande solitudine interiore che attraversiamo nella nostra vita, che riusciamo a capire chi siamo veramente ed abbiamo in un certo senso l’opportunità di guarire dalle ferite che ci portiamo dentro, con la consapevolezza che tutto il nostro bagaglio emozionale, le nostre speranze, le nostre fragilità, ma anche le nostre gioie e le nostre vittorie, costituiscono il filo prezioso che lega chi siamo stati a quello che stiamo diventando.. con la certezza di fare ogni giorno tutto il possibile per essere la migliore versione di noi stessi”.

Una cornice “barocca” tra luci calde e toni bordeaux che creano un perfetto mix fra Moulin Rouge e The Great Gatsby, dove l’artista ci racconta la storia di un’attrice seduta alla consolle da trucco, sola e malinconica; una vera diva d’altri tempi che si ritrova in intimo raccoglimento nel suo camerino dalle tende damascate a farle da cornice circondata da gioielli, profumi, maschere, scrigni preziosi e che, dopo aver affrontato tutte le paure e le fragilità ancorate negli angoli più bui e nascosti della sua anima, è finalmente pronta ad uscire fuori, dove un nuovo spettacolo l’attende, il palcoscenico la chiama, l’atmosfera fumosa del passato lascia il posto alla luce che illumina il suo viso assieme ai suoi sogni e il mondo è pronto ad accoglierla incoronandola ancora una volta Regina di Se stessa con un sontuoso copricapo di perle e diamanti.

Immagini che vogliono essere anche metafora di un’esteriorità ricca e sovrabbondante dove l’apparire spesso conta più dell’essere; il riflesso di una società fatta più di apparenza che di sostanza, come immersi in uno spazio in cui non siamo mai completamente felici perché sempre alla ricerca di qualcosa di più; continua così il messaggio che la cantautrice aveva già intrapreso con il suo precedente lavoro inedito “L’Anima Grida”, nel sottolineare l’importanza di ricercare una connessione tra il sé interiore e quello esteriore e ritrovare così il profondo ed essenziale contatto con la parte più divina e autentica che vive dentro ognuno di noi.

BIOGRAFIA

Gipsy Fiorucci nasce a Città di Castello in provincia di Perugia. Negli anni partecipa ed è finalista di prestigiose e importanti manifestazioni tra cui il “Festival di Saint Vincent”,Il “Cantagiro” e il “Festival Dell’Adriatico – Premio Alex Baroni”. Il 16 Maggio 2019 esce il singolo “Serial Lover” accompagnato dal videoclip ufficiale con la regia di Lorenzo Lombardi e il direttore alla fotografia N.Santi Amantini. Successivamente partecipa al Festival internazionale “Una Voce per l’Europa”, classificandosi tra i primi 16 finalisti nazionali nella categoria “brani in lingua italiana” con finale a Chianciano Terme nell’Agosto 2019. Nella stessa estate è ospite al “Montesilvano Pop Rock Music Festival”, al “Premio Mimì Sarà” e nella finale regionale del “Cantagiro” per la promozione del singolo “Serial Lover”. Nel settembre dello stesso anno, lavora assieme al produttore artistico Renato Droghetti per la realizzazione del suo primo album “Protagonista Del Finale” e il 18 Novembre esce “Specchi di luce”, primo singolo estratto dal suo lavoro discografico che ne anticiperà l’uscita prevista per il 10 Dicembre 2019. A Febbraio 2020, durante la settimana sanremese, partecipa in qualità di ospite al “Gran Galà della stampa” presso il Casinò di Sanremo e l’8 maggio lancia “Protagonista”, scritto in collaborazione con l’autrice Lina Falaschi e il compositore Riccardo Brunamonti. È finalista al teatro Ariston del Festival “Sanremo Rock” con “Attimi per attimi“, una ballata dal sound intenso e struggente scritta insieme al cantautore Manuel Auteri. Ad ottobre 2020 si esibisce in concerto al Mei a Faenza, considerata la manifestazione più importante nel panorama della musica indipendente italiana, dove presenta live i brani del suo album e viene premiata tra gli artisti più meritevoli. Il 14 dicembre, sempre con la regia di Lorenzo Lombardi, viene rilasciato il video di “Imagine”, capolavoro intramontabile dal successo planetario, come omaggio al grande John Lennon in occasione del quarantesimo anniversario della sua morte. Il 14 Aprile 2021 esce “Attimi per Attimi” sempre estratto da “Protagonista del Finale” accompagnato dal videoclip ufficiale, singolo che resta per molte settimane in vetta alle classifiche del panorama della musica indipendente Italiana. Il 26 novembre 2021 torna con il suo omaggio a Dolores 0’Riordan con la sua versione di “Shattered” e, con distribuzione Artist First, il 1° aprile 2022 pubblica “L’Anima Grida” il nuovo inedito, un progetto importante che per l’artista rappresenta un vero grido di speranza da lanciare nel mondo, un brano che riscuote un ottimo successo radiofonico fin da subito rimanendo in posizioni di rilievo per molte settimane all’interno di importanti classifiche del panorama della Musica Indipendente Italiana. A Maggio 2022, con anteprima su TgCom24, esce il videoclip ufficiale de L’Anima Grida che conferma il sodalizio artistico con i registi Lorenzo Lombardi e N.Santi Amantini della casa di produzione cinematografica Whiterose Pictures. Il 12 Dicembre 2022 esce in radio e su tutte le piattaforme digitali, sempre con distribuzione Artist First, il nuovo progetto con l’interpretazione struggente e suggestiva del grande successo di Marco Mengoni “L’Essenziale”, brano di grande impatto emotivo accompagnato dal suggestivo videoclip presente canale ufficiale Youtube della cantautrice.