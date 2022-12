Tentata estorsione. Impresa edile denuncia, tre arresti nel Napoletano

Nell’ambito di un’indagine coordinata della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna e della Stazione di Acerra hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone, indagate per un tentativo di estorsione, aggravata dal metodo mafioso, ai danni di una impresa edile impegnata in lavori di ristrutturazione di un immobile nel comune di Acerra. L’indagine è scattata dopo la denuncia delle vittime.

abr/gtr/