PRIMI BILANCI GIALLOROSSI: CAPOLISTA SOLITARIA CON 9 VITTORIE, 2 PAREGGI E UNA SOLA SCONFITTA

MANCA SOLO UN MATCH ALLA CHIUSURA DEL GIRONE DI ANDATA.

3 INNESTI IMPORTANTI PER L’ALGHERO E AMICHEVOLE AIN VISTA A LI PUNTI

Campionato di Prima Categoria – Girone E – Dodicesima giornata

Tempo di bilanci in casa Alghero

Tempo di fare primi bilanci in casa Alghero, quando siamo ormai quasi al giro di boa del campionato di Prima Categoria ma anche tempo di guardare al 2023 con rinnovata fiducia e ottimismo.

I giallorossi torneranno in campo il prossimo 6 gennaio, nell’anticipo dell’ultima giornata di andata, contro il Siligo.

La vittoria contro il Valledoria prima della sosta per le festività ha consegnato alla squadra allenata da Gianni Piras il primo posto ma il cammino è ancora lungo e pieno di insidie, come ha dimostrato questo primo scorcio di stagione.

Nove vittorie, due pareggi e una sola sconfitta

Questo il ruolino di marcia di Mereu e compagni che possono vantare il migliore attacco del girone con 32 gol segnati.

L’Alghero ripartirà nel 2023 da questi numeri e con una rosa che nel mese di dicembre è stata rinforzata, soprattutto nel reparto arretrato.

Il primo innesto tra i pali: è arrivato Walter Frau, portiere sassarese classe ’96 cresciuto calcisticamente nel Latte Dolce con esperienze all’Atletico Uri e al Luras prima di una breve esperienza in Veneto.

Sono arrivati due difensori

Sono arrivati, inoltre, due difensori: Antonio Masala e Francesco Manunta.

Il primo, classe ’94, ha già giocato ad Alghero – sponda Fertilia – ma ha vestito anche le maglie di Torres e Arzachena, tra Eccellenza e Serie D, mentre nelle ultime stagioni era in forza allo Stintino e al Li Punti.

Il secondo, classe 2004, è un prodotto del vivaio giallorosso ed è tornato ad Alghero dopo l’esperienza nelle giovanili con il Cagliari e nella Primavera dell’Olbia. Ha iniziato la stagione con la Sangiovannese, in serie D, ma ora è tornato nella propria città per dare manforte alla squadra giallorossa.

Intanto primo match post Natale per gli undici giallorossi. Venerdì 30 dicembre alle 15:30 l’Alghero in campo con il Li Punti a domicilio.

Il Li Punti è capolista in Eccellenza, sarà un test importante per i ragazzi di mister Piras per testare la forma fisica dopo la pausa natalizia.