Taglio ai posti letto a Sassari: interrogazione

SASSARI: ENNESIMO TAGLIO AI POSTI LETTO, CHIUDE ANCHE LUNGODEGENZA – INTERROGAZIONE DI DESIRÈ MANCA (M5S)

“Il conto alla rovescia è già iniziato, e il 31 dicembre sarà l’ultimo giorno.

Con l’inizio del nuovo anno l’ospedale Civile di Sassari dovrà dire addio al reparto di Lungodegenza in cui attualmente sono ricoverati dieci pazienti.

Lo smantellamento è in atto:

alcuni pazienti sono stati trasferiti nei reparti di Medicina interna ma, anche qui, data la grave e cronica carenza di posti letto non potranno sostare a lungo; e questa sistemazione temporanea è ben lontana dall’essere una soluzione definitiva.

Per tutti gli altri pazienti la ricerca di un posto letto è ancora più complicata:

si dovrà trovare un posto letto di fortuna in qualche Rsa.

Un’impresa ardua considerando che, come ho denunciato in numerose occasioni, il Nord Sardegna soffre da sempre per la mancanza di strutture di accoglienza di questo tipo.

La preoccupazione è tanta perché la chiusura di questo reparto apre uno scenario allarmante e fumoso.

Pazienti e famiglie non hanno nessuna certezza di quello che sarà il loro futuro”.