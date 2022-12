Svelati i finalisti della gara “Letters to Jane Austen”

GRAZIA LEDDA, PATRIZIA LELLO E GABRIELLA PARISI SONO LE FINALISTE DELLA GARA LETTERARIA NAZIONALE “LETTERS TO JANE AUSTEN” INDETTA DAL CLUB DI JANE AUSTEN SARDEGNA . IL PRIMO, IL SECONDO E IL TERZO POSTO IN BASE A I QUAL I SARANNO ASSEGNATI I RICONOSCIMENTI DA 500, 300 E 200 EURO VERR ANNO SVELAT I LA MATTINA DI DOMENICA 18 DICEMBRE NELLA SEDE DELLA FONDAZIONE SIOTTO, A CAGLIARI, DURANTE LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La giuria della gara letteraria nazionale “Letters to Jane Austen”, composta da Giuseppe Ierolli, Patrizia Mureddu, Liliana Rampello, Gabriela Podda e Alessandra Ghiani, ha svelato i nomi delle tre finaliste a cui verranno assegnati i riconoscimenti da 500, 300 e 200 euro. Si tratta di Grazia Ledda, Patrizia Lello e Gabriella Parisi. La classifica con l’indicazione di primo, secondo e terzo posto sarà invece rivelata durante la cerimonia di premiazione che si terrà domenica 18 dicembre nella sede della Fondazione Siotto, a partire dalle 10.

«Il direttivo dell’associazione è molto soddisfatto di questa seconda edizione della gara – afferma Gabriela Podda, presidente del Club e della giuria del premio –. È infatti giunto un numero significativo di lettere provenienti da ogni parte d’Italia, scritte sia da donne sia da uomini».

La gara prevede non a caso un genere letterario oggi poco utilizzato, l’epistola: «Abbiamo intenzione di proseguire su questa strada perché la lettera è una forma di espressione che appartiene da sempre all’uomo, ma che sta passando di moda – prosegue Podda –. Noi vorremmo invece incentivarla perché è un strumento molto bello per coltivare le relazioni, proprio come si faceva un tempo».

La gara è stata un successo anche sotto altri aspetti: «Si è visto che le persone, dopo due anni di pandemia, sentivano il desiderio di scrivere, di raccontare ciò che hanno vissuto, i propri sentimenti, le sensazioni provate. In questo caso le lettere sono frutto di un’espressione letteraria, ma sarebbe bello se si ricominciasse a scriverle anche alle persone care e agli amici», conclude Podda.

La cerimonia di premiazione avrà luogo subito dopo l’incontro con i circoli di Jane Austen nel mondo previsto per le 10 alla Fondazione Siotto, in via Dei Genovesi 114 a Cagliari. L’ingresso è libero e gratuito.

Il Dicembre Letterario è realizzato con il sostegno dell’Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

