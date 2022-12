PROSEGUE IL SUCCESSO DI “TO BE IN JAZZ. I CONCERTI APERITIVO”

APPLAUSI E ACCLAMATO BIS PER OJS – BERTINI E SHEIMAN

PROSSIMO APPUNTAMENTO DOMENICA 18 (ORE 11-18)

OMAGGIO A JONI MITCHELL

SUL PALCO

ORCHESTRA JAZZ DELLA SARDEGNA

ERICA MOU

MICHELE CORCELLA DIRETTORE

Nuovo successo per “To be in Jazz i concerti aperitivo” che ha presentato al Teatro Verdi di Sassari un nuovo appuntamento che ha avuto come protagonisti: l’orchestra jazz della Sardegna (OjS) diretta da Duccio Bertini e la cantante spagnola Susana Sheiman. I musicisti hanno entusiasmato il folto pubblico in sala attraverso classici del repertorio jazz in una performance di grande fascino che ha fatto emergere il virtuosismo e la grande sintonia degli artisti sul palco.

Il festival “To be in jazz. I concerti aperitivo” organizzato dall’associazione Blue note orchestra e Teatro e/o musica prosegue con doppio appuntamento ( ore 11-18) domenica 18 dicembre con “A Case of You”, un omaggio alla musica di Joni Mitchell da parte di Michele Corcella, che ha arrangiato brani della musicista canadese per l’Orchestra Jazz della Sardegna.

“Il nostro omaggio a questa intramontabile artista – dice Gavino Mele dell’OJS – nasce da un progetto di Corcella, uno dei più importanti arrangiatori e compositori a livello nazionale, da tempo amico dell’Ojs. Le meravigliose sfumature della voce di Mitchell saranno rese dalla compositrice e cantante Erica Mou tra le più apprezzate giovani voci italiane. Erica Mou ha partecipato a Sanremo nel 2012 vincendo il premio Mia Martini”.

Dopo il concerto mattutino come da tradizione sarà offerto l’aperitivo al pubblico grazie alla collaborazione della Cantina di Dolianova, Coldiretti, Campagna Amica ed Ue.Coop.

I titoli di ingresso agli spettacoli saranno disponibili in prevendita presso il Teatro Verdi di Sassari via Politeama dal Lunedi al Venerdì dalle 17.00 alle 20.00, oppure online su www.abno.com.