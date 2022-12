Su Youtube “Come se ballassimo” di Andrea

Disponibile su YouTube il videoclip di “Come se ballassimo“, il nuovo singolo di Andrea (etichetta Lead Records/ distribuzione Pirames International) uscito in radio lo scorso 2 dicembre. Il brano arriva a seguito dell’ottimo riscontro ottenuto da “Magnitudo“, il precedente lavoro che ha scalato la Top50 di iTunes

Su Youtube “Come se ballassimo” di Andrea- “Come se ballassimo è la storia di un amore che ha ballato, si è rincorso ed ha avuto paura, fino ad annegare completamente.” – Spiega Andrea – “Con il videoclip abbiamo voluto incarnare lo squilibrio di questa storia d’amore così complicata protagonista del brano. Molte volte la paura di affrontare noi stessi e le situazioni ci immobilizza, sottraendoci la possibilità di vivere a pieno la vita, il rapporto con gli altri e con il nostro essere, portando solo tanta confusione. Bisognerebbe lasciarsi andare e seguire le nostre sensazioni, le nostre emozioni.”

Quando le cose che ci accadono sembrano non avere più un senso e ci troviamo costretti a mettere un punto doloroso, è la musica che ci viene in soccorso spingendoci a ballare sul nostro cuore stracciato. Il nuovo singolo di Andrea, è un brano sull’importanza di lasciarsi andare senza paura, mettendo da parte ogni giudizio e pregiudizio per tornare a vivere.

Prodotto da Mario Zannini Quirini con sonorità brillanti da disco-music e un sapore ’70s, “Come se ballassimo” ci trasporta, come in un incantesimo, direttamente sulla pista da ballo. L’emotività, la vibrazione e il ritmo ipnotico centrali nel brano, sono la chiave nella quale riversare tutta l’energia che fluisce dentro e trovare nuove forme di bellezza e riscatto.