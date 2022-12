Spettacolo per bambini e famiglie a Porto San Paolo il 10 dicembre

Il prossimo 10 dicembre nella località di Porto San Paolo (Loiri) sarà messo in scena lo spettacolo di Natale “Noel Fiabaret” per bambini e famiglie nel centro sociale di via Pietro Nenni.

Lo spettacolo di Ignazio Chessa vedrà la partecipazione attiva del pubblico insieme con i personaggi comici inventati da Ignazio, dall’elfo Elfonsino alla befana con la scopa difettosa fino al personaggio principale, un vecchissimo Babbo Natale alle prese con le consegne dei regali. Ci sarà spazio per la lettura delle letterine dei più piccoli. Per questo tutti i più piccoli spettatori sono invitati a portare le loro lettere e i loro desideri.

advertisement

Le scene e i costumi sono di Fabio Loi. Produzione Maldimarem/Lo Teatrì. Lo spettacolo sarà gratuito, offerto dall’amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo con il sostegno di Regione Autonoma Sardegna.

Scene e costumi Fabio Loi

Produzione Maldimarem/Lo Teatrì