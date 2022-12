Spazio Giovani – Domani 16 dicembre presentazione del progetto per la realizzazione del Crystall Skate di Oristano

Domani 16 dicembre, nello Spazio Giovani Flavio Busonera, alle 17 si terrà la presentazione del progetti per la realizzazione del Crystall Skate.

“Si tratta di una tavola innovativa nata grazie alla creatività di Alfonso Canfora, con il supporto del Centro e dei ragazzi che hanno preso parte alle fasi di progettazione e dei test effettuati presso lo Skate Park comunale” precisa Antonio Ricciu, coordinatore dello Spazio giovani.

“Il progetto nasce per dare ai giovani nuovi stimoli e coinvolgerli in attività creative al fine di stimolare le loro abilità e perché no, farli sognare – dice il creativo Alfonso Canfora – I lavori iniziano allo Spazio Giovani nell’ambito dei laboratori sulle nuove tecnologie grazie alle quali si è potuto, a partire dai dispositivi tecnologici a disposizione (stampante 3D, Scanner 3D, Pc) sviluppare un progetto ben definito. L’aspetto interessante è stato che da un progetto tridimensionale realizzato con software di elaborazione grafica si è poi potuto procedere con la pratica e l’utilizzo di diversi materiali quali: carbonio, compensato marino, Kevlar, policarbonato trasparente. Il risultato è il Crystall Skate, una tavola futuristica, inedita per via della trasparenza che la caratterizza e che può essere utilizzata da tutti coloro che intendono cimentarsi nella disciplina dello Skating senza limiti di età e/o di particolari capacità tecniche. Di recente l’idea è stata selezionata alla finale del concorso indetto dalla camera di Cooperazione Italo – Araba come una delle migliori innovazioni tecnologiche. L’aspetto singolare è stato che l’organizzazione mi ha dato la possibilità di concorrere pur essendo fuori quota, per via della mia età poiché ha valutato altamente innovativo il progetto concepito”.

advertisement

“Da anni stimoliamo i ragazzi affinchè possano avvicinarsi a questo genere di attività – sottolinea il Coordinatore dello Spazio giovani Antonio Ricciu -. Il laboratorio sulle nuove tecnologie è stato implementato grazie alle donazioni (stampante 3D e Scanner 3D) di Alfonso Canfora. È stato così possibile allestire uno spazio a disposizione dei giovani per esprimersi e imparare, stando insieme in una cornice ludica, ricreativa e di assoluta condivisione del lavoro e degli obiettivi. Aspetto interessante stavolta è rappresentato dalla trasversalità dell’idea che abbraccia elementi quali: abilità manuali, creatività, promozione dello sport e di una “cultura dello stare insieme”. Non perdiamo occasione per diffondere tra i giovani l’utilità di fare un uso consapevole del loro tempo libero e di avvicinarsi il più possibile a quei valori, che sono fondamento di ogni buona metodologia educativa: il nostro motto è “ludendo docere” ossia “imparare divertendo”.

Il progetto è stato condiviso con l’Assessore alle politiche giovanili del Comune di Oristano, Antonio Franceschi: “Lo Spazio Giovani rappresenta il luogo in cui si concentra il frutto delle politiche dedicate alla comunità giovanile che rappresenta la nostra più grande risorsa. Il Centro diviene così un luogo concepito come un “talent garden” ossia un giardino dei talenti, in cui si coltivano capacità e competenze e i giovani siano incentivati e supportati nel loro percorso di crescita. Intendiamo dare il buon esempio affinché nasca in loro la curiosità per farli avvicinare ad una serie di opportunità da spendere nella vita e perché no nel mondo della scuola e del lavoro”.