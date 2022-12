Simone Perotti ospite a MONDO ECO, festival letterario del Crogiuolo

Prosegue a marce forzate MONDO ECO, il festival letterario curato dal Crogiuolo.

“L’altra via. Costruirsi da soli una casa, progettare per tutti una nuova vita” è il titolo del libro (edito da Solferino) dello scrittore e marinaio Simone Perotti, al centro della serata di domani, domenica 4 dicembre, con inizio alle 18, a Casa Saddi a Pirri, dove l’autore dialogherà con il giornalista Vito Biolchini.

Nel volume Perotti racconta una storia di vita, la sua, quella di Simone e F. (la sua compagna Federica), che all’inizio di marzo 2020 partono per un’isola dell’Egeo, dove hanno comprato un rudere in pietra da ristrutturare. Non immaginano che per sette mesi non potranno più allontanarsene, bloccati sull’isola greca dai rigori della pandemia che ha colpito il mondo. Come novelli Robinson, i due cominciano i lavori, costruendo tutto il possibile con le loro mani: dal tetto al letto, dalla cucina al forno di argilla.

advertisement

Intanto, nel silenzio e nella lontananza senza precedenti in cui si trova immerso, Perotti comincia a immaginare un “dopo”, non solo per loro due ma per tutti. “La situazione sta degenerando”, scrive. “Era evidente anche prima delle emergenze odierne. Rinchiusi in città sempre più grandi, con spazi sempre più ridotti, costretti dai simboli, guidati dal denaro, oppressi da un ritmo sfinente, ci siamo allontanati dalla nostra natura. Tanto da non conoscerla più, da non ricordare nemmeno di averne avuta una”. Ma liberarsi dal superfluo e dai condizionamenti, tornare padroni del proprio tempo e del proprio destino, richiede un coraggio, anche filosofico e politico, che si potrebbe definire rivoluzionario. Il libro di Perotti è la storia di un’avventura culturale e umana nel cuore del Mediterraneo, un duro j’accuse contro la nostra condizione di schiavi volontari, una proposta provocatoria e appassionata per il futuro di cui abbiamo bisogno.

Simone Perotti, oltre a numerosi racconti su riviste letterarie e libri, ha scritto e condotto un programma televisivo per Rai 5, Un’altra vita, e ideato Progetto Mediterranea, spedizione a vela per tutto il Mediterraneo. Ha fatto il manager per quasi vent’anni nel settore della comunicazione in importanti aziende italiane e multinazionali. Poi ha lasciato denaro e carriera e si è trasferito in Liguria, tra La Spezia e le Cinque Terre, per dedicarsi esclusivamente a scrittura e navigazione. Per vivere oggi fa l’affittabarche, trasferisce imbarcazioni, fa lo skipper e l’istruttore di vela, trascorrendo circa quattro mesi l’anno in mare. Poi pittura case, prepara aperitivi per i bar, restaura mobili, fa la guida turistica, vende le sue sculture e i suoi pesci.

Il festival Mondo è sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna (Servizio beni librari) e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari. Nutrita la schiera di partner e collaborazioni: Festival Lei, Liberos, Miele Amaro libreria, Eja tv, Radio x, Biblioteca Monte Claro, Miglio Verde, Comunita’ La Collina, Street Book, Biblioteca Sinnai, Diversamente Onlus, Mesa Noa, Circolo Sardo Ichnusa, Segni di integrazione Sardegna Sardens, Istituto autonomo sardo Fernando Santi, Fondazione Berlinguer, Biblioteca gramsciana Villa Verde, Symponia, Casa Saddi, Associazione L’uomo che piantava gli alberi.

Il programma completo di tutti gli eventi e le attività è sul sito www.festivalmondoeco.it