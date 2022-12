Si conclude l’appuntamento di OPEN YOUR MINE

Grande partecipazione alla chiusura annuale di “OPEN YOUR MINE – Miniere Aperte” a Carbonia.

CARBONIA 13 dicembre 2022. Si è tenuto domenica 11 dicembre a Carbonia l’appuntamento di fine anno con “OPEN YOUR MINE – Miniere aperte”, iniziativa del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna che ha avuto come protagonisti la Grande Miniera di Serbariu, il centro storico di Carbonia e il borgo di Sirri.

Centinaia di visitatori hanno partecipato alle varie iniziative organizzate in accordo con il Comune di Carbonia, il Centro Italiano della Cultura del Carbone “CICC”, Sotacarbo SpA, il Museo dei Paleo Ambienti Sulcitani “PAS E.A. Martel”, il Sistema Interbibliotecario del Sulcis “SBIS”, Società Umanitaria e Fabbrica del Cinema. Preziosi contributi sono stati forniti da operatori, guide professioniste ed esperti di settore.

Bambini e famiglie, turisti e gruppi organizzati, hanno seguito con interesse le visite presso i musei aperti gratuitamente per l’occasione, osservando le strutture, i locali e la tecnologia impiegata nella ex miniera di carbone nel secolo scorso, le peculiarità paleontologiche e geologiche del territorio, la documentazione storico – iconografica della città di Carbonia, le testimonianze del mondo cinematografico passato.

Nel Centro Ricerche di Sotacarbo SpA, gli studenti del liceo Amaldi di Carbonia hanno mostrato al pubblico le meraviglie tecnologiche e scientifiche proposte nei laboratori tematici predisposti.

Grande interesse e partecipazione anche nei percorsi trekking e mountain bike verso la borgata di Sirri, nella periferia di Carbonia, dove, presso la chiesetta di Santa Lucia ed in collaborazione con il comitato di quartiere, è stata organizzata la pausa pranzo, con prodotti tipici del territorio e una “castagnata” molto gradita dai partecipanti.

Nel pomeriggio, la visita guidata nel centro di Carbonia, si è focalizzata sulle strutture risalenti alla fondazione della città e si è conclusa con la visita straordinaria alla Torre Littoria.

Quello di Carbonia, è stato l’ottavo appuntamento del 2022 con “OPEN YOUR MINE – Miniere Aperte”, apertosi lo scorso 28 maggio a Fluminimaggiore e proseguito a luglio a Gonnesa – Normann e Gadoni, a settembre a Masullas e Nuxis, ad ottobre ad Iglesias – Porto Flavia ed a novembre ad Iglesias – Nebida, denotando in ogni evento gran interesse ed un crescendo di partecipanti, desiderosi di riscoprire le ex miniere e gli ex siti minerari, le peculiarità dei territori e degli ambienti naturali tra la primavera e l’autunno. Gli eventi “OYM” riprenderanno nel 2023, con un fitto calendario di iniziative in via di programmazione.