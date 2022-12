Si chiude domani il festival dei cortometraggi del Mediterraneo

Festival dei cortometraggi del Mediterraneo

Si chiude domani a Sant’Antioco (Sud Sardegna), il diciottesimo festival dei cortometraggi Passaggi d’Autore – Intrecci mediterranei.

Sesta e ultima giornata, a Sant’Antioco, per Passaggi d’Autore – Intrecci mediterranei , il festival dei cortometraggi del Mediterraneo organizzato dal Circolo del Cinema “Immagini” con la direzione artistica di Dolores Calabrò e del regista bosniaco Ado Hasanović .

Partita sabato scorso, la sei giorni dedicata al cinema breve nella cittadina costiera del Sud Sardegna giunge domani (giovedì 8) all’approdo della sua diciottesima edizione.

Proclamazione dei vincitori dei due Premi Giuria Giovani

Si comincia alle 16.30, nell’Aula Consiliare del Comune, con la proclamazione dei vincitori dei due Premi Giuria Giovani assegnati ai migliori film brevi delle sezioni Intrecci Mediterranei e Intrinas dagli studenti universitari e delle scuole superiori del territorio che hanno partecipato ai laboratori di critica radiofonica e di formazione Giuria Giovani curati da Claudio De Pasqualis e da Francesco Crispino in collaborazione con Unica Radio.

Proiezioni festival dei cortometraggi del Mediterraneo

Nel corso dell’appuntamento sarà proiettato “L’Ulisse”:

un documentario di dieci minuti realizzato da Marta Massa e Patrik Varsi sull’artista di Sant’Antioco Antonio Cauli, autore delle sculture che andranno in premio ai vincitori.

Alle 18, in prima visione per la Sardegna, è in programma la proiezione di “ Margini ” (Italia, 2022, 91′):

il film di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti – co-sceneggiatore e attore protagonista, presente alla proiezione – che ha ricevuto il premio del pubblico alla Settimana Internazionale della Critica della settantanovesima Mostra del Cinema di Venezia.

Il lungometraggio trasporta lo spettatore a Grosseto nel 2008:

al centro del racconto tre giovani membri di un gruppo punk che, stanchi di suonare tra sagre e feste dell’Unità, hanno finalmente l’occasione di riscattarsi aprendo la data bolognese di una famosa band americana, i Defense.

Il concerto viene però annullato, ma i tre non si danno per vinti:

se non possono andare a Bologna a suonare con i Defense, allora saranno i Defense a venire a Grosseto.

ll piano, però, si rivela più difficile del previsto:

i paradossi della vita di provincia trasformano ogni dettaglio in un problema insormontabile, mettendo in discussione la riuscita dell’impresa ma soprattutto ciò a cui i tre tengono di più: la loro amicizia.

Ritornano gli Intrecci musicali

E proprio la musica è la protagonista assoluta dell’ultimo evento in programma:

alle 21.30, nella sala del ristorante Da Achille presso l’albergo Moderno (in via Nazionale, 82), ritornano gli Intrecci musicali, l’appuntamento ormai consueto di Passaggi d’Autore che suggellerà anche questa edizione;

diretto dal sassofonista e compositore (nonché direttore musicale del festival) Emanuele Contis, il progetto propone stavolta una collaborazione con la Francia:

a essere ospitata è infatti un’intera band transalpina, Levita, con:

la cantante di origine lituana Vita Levina ,

, Arthur Links alla chitarra,

alla chitarra, il contrabbassista sardo (ma da anni a Parigi) Maurizio Congiu ,

, Bruno Marmey alla batteria, affiancati per l’occasione dallo stesso Emanuele Contis al sassofono e alla cura degli arrangiamenti;

un concerto che si annuncia come un viaggio immaginario tra i vicoli di Parigi, e per questo ricco di contaminazioni e generi diversi, tra jazz, manouche e musica popolare, spaziando dagli omaggi alle più belle chansons francaises di Georges Brassens, Henri Salvador ed Edith Piaf, al sound più nostalgico dei Noir Désir, passando per Mayra Andrade, Tété e tanti altri, non senza alcuni brani originali di Levita.

Un concerto dal sound rotondo e avvolgente, portato in scena da musicisti di livello internazionale.

Anche quest’ultimo appuntamento, come tutti gli altri del festival, è a ingresso gratuito.

Informazioni e aggiornamenti sul sito www.passaggidautore.it e alla pagina www.facebook.com/passaggidautore .

Diciottesima edizione del festival

La diciottesima edizione di Passaggi d’Autore – Intrecci mediterranei che si appresta ad andare in archivio, è organizzata dal il Circolo del Cinema “Immagini” con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Sant’Antioco, della Fondazione Sardegna Film Commission, della Fondazione di Sardegna con il patrocinio della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, del Touring Club Italiano;

media partner Unica Radio, Fred Film Radio, Film Tv, OrangeFactory;

partner Sarajevo Film Festival, Festival du court métrage de Clermont-Ferrand, Alice nella Città, Visioni da Ichnussa, Cineteca Bologna, CoopMed, F.I.C.C. – Federazione Italiana Circoli del Cinema;

con la collaborazione di Calabrò, Assistech, Boost e TuttoSantAntioco.