Sestu – Un marchio per la valorizzazione delle aziende. Convegno a Casa Asuni, sulla via Murgia

SESTU – “Capitalizzare le aziende valorizzando le proprietà intellettuali e il marchio”. E’ il tema del convegno in programma venerdì sera – con inizio alle 18 – a Sestu, nella Casa Asuni, in via Canonico Murgia. L’evento, promosso da Fisco Solution con il patrocinio della Confindustria e del 24Ore, sarà un’opportunità per il tessuto produttivo del territorio per approfondire le questioni connesse al reperimento di nuove risorse legate allo sviluppo delle aziende. Nel corso del forum interverranno Antonio Lello Perra (coordinatore regionale della Federazione lavoratori pubblici), l’imprenditore agricolo Francesco Serra e l’esperto in consulenza aziendale, proprietà intellettuale e business administration Sergio Puddu.

Luciano Pirroni