Servizio Civile Universale: assemblea regionale dei volontari a Cagliari

L’occasione è il rinnovo della rappresentanza delle centinaia di giovani che prestano servizio nell’isola a supporto degli enti pubblici, dei comuni e delle associazioni di volontariato. Al momento dell’indizione delle elezioni, i volontari in servizio in Sardegna sono 841 e per le elezioni che si terranno dal 12 al 16 dicembre sono 3 i rappresentanti da eleggere .

Il Servizio Civile Universale rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che rappresentano una indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico della Sardegna. L’impegno dei volontari non è mai mancato neanche nel periodo peggiore della pandemia, con il supporto a tutte le comunità locali.

Per i volontari sardi l’appuntamento è in presenza a Cagliari presso l’istituto IERFOP (via Platone 1/3) e online (piattaforma Google Meet) venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 10.00.

Per favorire la partecipazione, si ricorda che la giornata di assemblea è considerata una giornata di effettivo servizio e le spese di viaggio saranno rimborsate. I volontari hanno ricevuto tramite i propri enti di appartenenza la convocazione. I delegati e i candidati ringraziano l’istituto IERFOP per l’ospitalità.