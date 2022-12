I finanzieri del Gruppo di Verona, in tre distinti interventi eseguiti in città, hanno sequestrato 38 mila articoli tra addobbi natalizi, materiale di cancelleria e accessori di telefonia in violazione delle vigenti normative in materia di contraffazione marchi e di sicurezza prodotti nonché oltre 17.000 metri di nastri decorativi.

tvi/gtr