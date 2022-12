Scuola Civica di Musica di Cagliari in scena con i burattini del Teatro Tages - Domani (sabato 3 dicembre) alle 17.30 nella sede della Scuola Civica di Musica di Cagliari andranno in scena i burattini del Teatro Tages (ingresso gratuito).

Scuola Civica di Musica di Cagliari in scena con i burattini del Teatro Tages

Scuola Civica di Musica di Cagliari in scena con i burattini del Teatro Tages – Domani (sabato 3 dicembre) alle 17.30 nella sede della Scuola Civica di Musica di Cagliari andranno in scena i burattini del Teatro Tages (ingresso gratuito).

Scuola Civica di Musica di Cagliari in scena con i burattini del Teatro Tages – Tre appuntamenti caratterizzeranno l’offerta culturale della Scuola Civica di Musica di Cagliari fino alla settimana che anticipa il Natale: l’istituzione deputata alla diffusione musicale per la formazione e crescita culturale della Città Metropolitana di Cagliari, proporrà per tre settimane – a partire da domani (sabato 3 dicembre) – altrettanti eventi che coinvolgeranno il pubblico dei bambini e degli adulti.

Protagonisti del cartellone a ingresso gratuito, che si snoderà tra la sede della Scuola Civica in via Venezia e il Palazzo Siotto di Cagliari, saranno i burattini del Teatro Tages, il duo chitarristico composto dai giovani Raffaele Putzolu e Victor Valisena, e il concerto prenatalizio tenuto dal Maestro Luigi Attademo.

“Quest’anno tra novembre e dicembre abbiamo deciso di proporre un cartellone di eventi mirato a soddisfare i diversi gusti del pubblico, a partire dal concerto jazz del pianista Luca Mannutza dello scorso 27 novembre presso l’Auditorium del Seminario Arcivescovile di Cagliari, preceduto da una masterclass a cui hanno partecipato oltre 20 studenti”, spiega il direttore della Scuola Civica di Cagliari Carmine Dell’Orfano.”Non potevamo non tener conto del pubblico dei più piccoli, e per questo offriremo un divertente spettacolo di marionette a cura del Teatro Tages sabato 3 dicembre nella nostra sede di via Venezia.

advertisement

Nella cornice del Palazzo Siotto, proporremo nelle domeniche successive un concerto chitarristico tenuto dal duo Raffaele Putzolu e Victor Valisena, e l’esibizione del noto e pluripremiato concertista Luigi Attademo.”

Domani, dunque, alle 17.30 nella sede della scuola in via Venezia ad aprire gli appuntamenti del mese saranno i burattini del Manovella Circus del Teatro Tages: una squadra di simpatiche scimmiette, accompagnate dalla musica dell’Organo di Barberia, vedranno esibirsi Max l’acrobata, Ginger la ballerina, Casimiro il giocoliere, il mago Gustavo, l’esordiente Cico Ciaco e il topolino Judy, per uno spettacolo dedicato al pubblico dei più piccoli.

Domenica 11 dicembre gli eventi si sposteranno nella bella cornice del Palazzo Siotto di Cagliari (in via dei Genovesi 114): alle 20 a salire sul palcoscenico sarà il duo chitarristico composto da Raffaele Putzolu e Victor Valisena.

La formazione nasce nel 2016 e in breve tempo ottiene importanti borse di studio grazie alla partecipazione a prestigiose masterclass con artisti di fama internazionale.

Putzolu e Valisena propongono un repertorio di musica originale, condito da brani presenti nel disco 20th Century Classical Guitar Duo pubblicato nel 2021 dall’etichetta Stradivarius. Il lavoro spazia tra musiche dei compositori Bruno Bettinelli, Mario Castelnuovo-Tedesco e Astor Piazzolla.

Sipario sulla rassegna domenica 18 dicembre (ore 20) ancora al Palazzo Siotto con il concerto del Maestro Luigi Attademo.

Considerato uno dei più importanti chitarristi della sua generazione, Attademo inizia la sua parabola artistica partecipando con successo al “Concours International d’Exécution Musicale” di Ginevra del 1995.

Nato nella scuola del chitarrista e compositore Angelo Gilardino, conta tra i suoi maestri Giovanni Guanti, Julius Kalmar, Alessandro Solbiati e Emilia Fadini. Ha registrato quindici dischi, tra cui monografie dedicate alle Sonate di Domenico Scarlatti, a J. S. Bach, alle opere inedite dell’Archivio Segovia e ai Quintetti di Luigi Boccherini.