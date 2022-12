Scegliere un casinò online: cosa non dovresti mai fare

Stai per registrarti su un nuovo portale di gioco online, attratto dalle promozioni interessanti che ti vengono proposte? Ferma tutto, perché potresti aver omesso alcuni aspetti importanti nella valutazione del sito.

Ammesso che ci sia stata una valutazione: il gambling è un settore fortemente coinvolgente e le decisioni vengono spesso prese senza dare loro la dovuta importanza alle conseguenze che possono derivare. Anche se ci sono molti casinò europei che accettano gli italiani, non tutti sono uguali. Al contrario, di fronte a un proliferare di siti e portali di gambling e betting sportivo, assistiamo a un’altrettanta differenza in fatto di qualità.

Chi ha un po’ di esperienza alle spalle in fatto di gioco online, può sicuramente notare la differenza che intercorre tra il sito besteonlinecasinoschweiz.ch e altri portali che recensiscono casinò: il primo offre una panoramica molto accurata e a tratti severa degli operatori di gioco, mentre altri siti tendono a nascondere aspetti importanti che definiscono la qualità di un casinò e che incidono sulla scelta finale del player. Appurato che ci sono degli aspetti più soggettivi nella scelta di un operatore online, ce ne sono altri che non possono essere tralasciati né rimessi a una valutazione soggettiva.

Verifica se il casinò è regolato e autorizzato

La licenza è purtroppo uno dei dettagli più spesso tralasciati da chi si iscrive a un portale di gambling, indipendentemente dal livello di esperienza del singolo giocatore. Invece l’autorizzazione a offrire i propri servizi di gioco è importante, perché determina un controllo effettuato a monte da parte delle autorità competenti. Facciamo riferimento all’ADM per l’Italia, alla UKGC per il Regno Unito o all’Autorità di Curacao, solo per nominare le più importanti. Il Paese e l’ente che hanno rilasciato l’autorizzazione non cambiano molto dal punto di vista della valutazione: l’importante è che si tratti di un casinò autorizzato.

Per verificare la licenza, puoi guardare in genere nella parte in basso della pagina principale del sito: lì dovresti trovare lo stemma o il logo dell’autorità e il numero di licenza. Nel dubbio, magari a seguito di una grafica un po’ sospetta, puoi verificare sul sito dell’autorità competente: gli elenchi degli operatori autorizzati sono sempre pubblici e liberamente consultabili dal pubblico.

Non tralasciare la sicurezza informatica

Hai mai pensato a quante informazioni rilasciamo su un sito di gioco online? Dai dati personali fino ai dati bancari, passando per le nostre preferenze di siti e attività, tenere a bada i rischi del web può essere difficile. Come procedere quindi?

Dal punto di vista del casinò, accertati che abbia un certificato SSL, acronimo di Secure Sockets Layer, una tecnologia standard in grado di creare un collegamento sicuro tra il server e il client.

Anche tu però puoi adottare delle accortezze che aiutano a evitare brutte sorprese quando si tratta di rischi in rete, ad esempio evitando di memorizzare le password quando entri in un casinò online o attivando sempre la verifica 2FS sui tuoi dispositivi. Per i più attenti, anche l’utilizzo di una VPN può rivelarsi un valido sistema di prevenzione di hacker e altre spiacevoli sorprese.

Valuta le offerte disponibili

Offerte e promozioni sono sempre un ottimo modo per sperimentare un operatore online risparmiando sul costo effettivo di una puntata. Anche se all’apparenza ogni casinò offre dei bonus tutti ugualmente interessanti, le promozioni possono variare e non di poco. Cosa distingue effettivamente una promozione dall’altra, al di là del beneficio che viene esposto? I termini e le condizioni, quelle clausole cioè che stabiliscono a quali condizioni un vantaggio economico può essere effettivamente convertito in una vincita reale e quindi prelevato.

Un esempio pratico è quello dei requisiti minimi di scommessa: se un casinò stabilisce che le vincite ottenute devono essere puntate 30 volte per poter essere prelevare, mentre un altro operatore abbassa il numero di puntate a 15, la differenza è chiara.

Purtroppo però le condizioni di utilizzo sono una delle informazioni spesso tralasciate e il palyer ne viene a conoscenza quando ormai il bonus viene sottoscritto.

Non dimenticare l’assistenza clienti

Quando l’utilizzo di un servizio avviene online, l’unico modo per risolvere eventuali problemi è quello di rivolgersi all’assistenza clienti. Trovare però davanti a sé un supporto che è praticamente irraggiungibile, poco efficiente o che non parla la nostra lingua può essere un bel problema. Se prevenire è meglio che curare, questo è particolarmente vero quando si tratta di giochi, puntate e denaro. Dai quindi un’occhiata al servizio dell’assistenza clienti: come e quando è disponibile e i tempi di risposta medi riportati anche dagli altri utenti.

Ad esempio, la live chat è una delle modalità più diffuse per poter contattare un operatore anche tra le più pratiche: senza dover uscire dalla sessione di gioco e aprire posta elettronica o prendere il telefono, puoi aprire la finestra della chat e contattare direttamente un operatore.